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iPhone 13 mini, son mini iPhone olabilir!

06.07.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir rapora göre iPhone 13 mini, Pegatron ve Foxcoon tarafından ortaklaşa bir şekilde montajlanacak. Kaynaklara göre ise 5,4 inçlik iPhone 13 mini, Apple'ın ürettiği son iPhone mini modeli olacak.

iPhone 13 mini, son mini iPhone olabilir!

iPhone 12 mini iPhone ailesinin küçük üyesi olarak geçtiğimiz ekim ayında tanıtıldı. Akıllı telefon, 5.4 inçlik AMOLED bir ekran taşıyordu ve küçük boyutlu iPhone kullanmak isteyenlere hitap ediyordu. Ancak yıl boyunca gelen raporlar, iPhone 12 mini satışlarının düşük seyrettiğini son olarak da iPhone 12 mini satışlarının sona erdiğini iddia etti. Şimdi ise gözler iPhone 13 mini'de.

iPHONE 13 MINI'Yİ BİRLEŞTİRECEK EKİP ORTAYA ÇIKTI

iPhone 13 mini, yeni bir rapora göre bu yıl geliyor. Üstelik rapor, iPhone 13 mini'nin Pegatron ve Foxconn tarafından ortaklaşa bir şekilde montajlanacağını söylüyor. Pegatron'un, Apple'ın yeni iPhone serisindeki 6.1 inçlik iPhone 13 modeli için vereceği siparişlerin küçük bir kısmını da alması muhtemel. Ancak Foxconn, iPhone 13 serisinin tamamını montajlayacak birincil şirket olacak gibi görünüyor. Çin merkezli Luxshare'ın da Apple'ın iPhone üretim ortaklarından biri olacağı yine iddialar arasında.

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iPHONE 13 MINI İLE SONA ERİYOR

Bazı kaynaklar ise bu yıl çıkacak iPhone 13 mini'nin Apple'ın 5.4 inçlik son modeli olacağını dile getiriyor. Buna göre Apple, iPhone 13'den sonra 5.4 inç ekrana sahip bir iPhone 14 mini modelini tanıtmayı planlamıyor.

iPhone 13 mini

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre ise Apple, 2022'de 6.1 inç ekrana sahip iki adet iPhone ile birlikte, iki adet 6.7 inç ekrana sahip iki iPhone daha sunacak. Yani hem standart iPhone 14 hem de iPhone 14 Pro iki farklı boyut seçeneği ile gelecek.

Tersine şarj iPhone 13’de kullanılabilirTersine şarj iPhone 13’de kullanılabilir

iPhone 13 mini'nin bu yılın eylül ayında, mini modelsiz iPhone 14 serisinin ise herhangi bir değişiklik olmazsa 2022'nin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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