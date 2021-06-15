iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

Teknoloji dev Apple, yeni iPhone modelinin piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Eylül ayında iPhone 13 tanıtımını yapacağını duyuran Apple’dan yeni modelin görüntüleri sızdı. Sızan görüntülere göre iPhone 13 modelinin batarya kapasitesinin 4 bin mAh’ı aştığı görülüyor. Ortaya atılan iddialara göre iPhone 13 modeli 4 model ile piyasaya sunulacak.

4 FARKLI MODEL

Yayınlanan son raporlara göre, Eylül ayında; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli karşımıza çıkacak.

iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 4 GB, iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'in ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

Depolama seçeneklerine baktığımızda ise iPhone 13 mini ile iPhone 13'te 64 GB, 128 GB ya da 256 GB seçenekler bizleri karşılayacak.

iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'te ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ya da 1 TB'lik versiyonlar olacak.

Gelen bilgilere göre, iPhone 13 mini modelinde 2.406 mAh, iPhone 13 / iPhone 13 Pro'da 3.095 mAh ve iPhone 13 Pro Max'te ise 4.352 mAh bataryalar tercih edilecek.