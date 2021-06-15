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iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

15.06.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 12 modelinin çok konuşulması ve ilgi görmesinin ardından Apple yeni bir açıklamayla Eylül ayında iPhone 13 modelini tanıtacağını duyurdu. iPhone 13 için birçok kişi farklı iddialar ortaya atarken, 13 modeli için yeni iddialar da sosyal medyanın gündemine düştü. ABD merkezli Apple’in yeni iPhone 13 modeli için yeni görüntüleri sızdı. Peki iPhone 13 ne zaman çıkacak?

iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

Teknoloji dev Apple, yeni iPhone modelinin piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Eylül ayında iPhone 13 tanıtımını yapacağını duyuran Apple’dan yeni modelin görüntüleri sızdı. Sızan görüntülere göre iPhone 13 modelinin batarya kapasitesinin 4 bin mAh’ı aştığı görülüyor. Ortaya atılan iddialara göre iPhone 13 modeli 4 model ile piyasaya sunulacak.

4 FARKLI MODEL
Yayınlanan son raporlara göre, Eylül ayında; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli karşımıza çıkacak.

iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 4 GB, iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'in ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.
Depolama seçeneklerine baktığımızda ise iPhone 13 mini ile iPhone 13'te 64 GB, 128 GB ya da 256 GB seçenekler bizleri karşılayacak.

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iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'te ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ya da 1 TB'lik versiyonlar olacak.

Gelen bilgilere göre, iPhone 13 mini modelinde 2.406 mAh, iPhone 13 / iPhone 13 Pro'da 3.095 mAh ve iPhone 13 Pro Max'te ise 4.352 mAh bataryalar tercih edilecek.

iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh, iPhone 12 / iPhone 12 Pro'da 2.815 mAh ve iPhone 12 Pro Max'te ise 3.687 mAh batarya kapasitesi bulunuyordu.

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iPHONE 13 MODELLERİ SATIŞ FİYATLARI

iPhone 13 mini

  • 64GB: 700 dolar
  • 128GB: 750 dolar
  • 256GB: 800 dolar

iPhone 13

  • 64GB: 800 dolar
  • 128GB: 850 dolar
  • 256GB: 900 dolar

iPhone 13 Pro

  • 128GB: 1050 dolar
  • 256GB: 1150 dolar
  • 512GB: 1350 dolar
  • 1TB: 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max

  • 128GB: 1150 dolar
  • 256GB: 1250 dolar
  • 512GB: 1450 dolar
  • 1TB: 1600 dolar

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*Bu bilgilerin hepsi iddiadır. Apple iPhone 13 modeli ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

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Apple
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