HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 13 önemli bir değişim ile geliyor!

iPhone 13 önemli bir değişim ile geliyor!

23.12.2020 09:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
iPhone 13 önemli bir değişim ile geliyor!

Apple yeni nesil iPhone modelinde çentik tarafında önemli bir değişikliğe gidecek. İşte iPhone 13 ile ilgili detaylar.

Apple yeni iPhone modelleri için şimdiden hazırlıklara başladı. Bilindiği üzere uzun bir süredir Apple’ın çentik tasarımından vazgeçeceği üzerine söylentiler ortaya atılıyor. iPhone 11 ve 12 modellerinde de çentik tasarımının değişeceği iddia edilmişti.

Nitekim iPhone 11 ve 12 modellerinde çentik tasarımının değişmediğini gördük. Fakat Apple’a yakın olan isimler iPhone 13 ile birlikte çentik modasının son bulacağını söylüyorlar.

iPHONE 13 İLE ÇENTİK KALKIYOR

Söylentilere göre Apple yeni nesil iPhone modelinde çentiği tamamen ortadan kaldıracak. Evet yanlış okumadınız. Çentik tamamen ortadan kalkacak. Peki ama FaceID için gerekli olan sensörler nereye yerleştirilecek? Tabi ki ekranın altına.

Sızdırılan bilgilere göre Apple ön tarafta yer alan sensörler ve kamerayı ekranın altına yerleştirmek için çalışmalara başlamış durumda. Eğer bu çalışmalar olumlu olarak sonuçlanırsa iPhone 13‘de önemli bir adım atılmış olacak.

Elbette Apple’ın henüz bu teknolojiyi verimli olarak kullanıp, kullanamadığı bilinmiyor. Zira farklı üreticilerin de kamerayı ekran altına taşıma yönünde çalışmaları vardı.

iPhone 13 ailesi şaşırtacak!iPhone 13 ailesi şaşırtacak!

Eğer Apple bunu yapabilirse, yani kamerayı ve sensörleri ekran altına taşımayı başarabilirse önemli bir adım atmış olacak. Tabii ki yine de bekleyip göreceğiz.

105 TL’lik oyun Epic Games Store ‘da bedava!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilirApple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Biden'dan Trump'a suçlama: Gerekli cevap verilecek

Biden'dan Trump'a suçlama: Gerekli cevap verilecek

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

OnePlus 8T Concept bu özelliği ile fark yaratacak

OnePlus 8T Concept bu özelliği ile fark yaratacak

AirPods Pro’ya rakip geliyor: Samsung Galaxy Buds Pro

AirPods Pro’ya rakip geliyor: Samsung Galaxy Buds Pro

Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

ZTE AXON 20 için Avrupa yolu göründü

ZTE AXON 20 için Avrupa yolu göründü

DNS ne demektir? DNS ayarlarını değiştirmenin avantajları nelerdir?

DNS ayarlarını değiştirmenin avantajları nelerdir?

En iyi işveren teknoloji şirketleri hangisi? İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları

İşte en iyi işveren teknoloji şirketleri!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.