iPhone 13 önemli bir değişim ile geliyor!

Apple yeni iPhone modelleri için şimdiden hazırlıklara başladı. Bilindiği üzere uzun bir süredir Apple’ın çentik tasarımından vazgeçeceği üzerine söylentiler ortaya atılıyor. iPhone 11 ve 12 modellerinde de çentik tasarımının değişeceği iddia edilmişti.

Nitekim iPhone 11 ve 12 modellerinde çentik tasarımının değişmediğini gördük. Fakat Apple’a yakın olan isimler iPhone 13 ile birlikte çentik modasının son bulacağını söylüyorlar.

iPHONE 13 İLE ÇENTİK KALKIYOR

Söylentilere göre Apple yeni nesil iPhone modelinde çentiği tamamen ortadan kaldıracak. Evet yanlış okumadınız. Çentik tamamen ortadan kalkacak. Peki ama FaceID için gerekli olan sensörler nereye yerleştirilecek? Tabi ki ekranın altına.

Sızdırılan bilgilere göre Apple ön tarafta yer alan sensörler ve kamerayı ekranın altına yerleştirmek için çalışmalara başlamış durumda. Eğer bu çalışmalar olumlu olarak sonuçlanırsa iPhone 13‘de önemli bir adım atılmış olacak.

Elbette Apple’ın henüz bu teknolojiyi verimli olarak kullanıp, kullanamadığı bilinmiyor. Zira farklı üreticilerin de kamerayı ekran altına taşıma yönünde çalışmaları vardı.

Eğer Apple bunu yapabilirse, yani kamerayı ve sensörleri ekran altına taşımayı başarabilirse önemli bir adım atmış olacak. Tabii ki yine de bekleyip göreceğiz.

105 TL’lik oyun Epic Games Store ‘da bedava!

