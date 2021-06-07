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iPhone 13 Pro, 'daha karanlık' olabilir!

07.06.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 Pro için yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi ise iPhone 13'ün renk seçeneklerine yönelik önemli bir bilgi paylaşıldı. Bu bilgi eğer doğru çıkarsa, iPhone 13 modellerinin tanıtılacağı etkinlikte çok daha koyu bir siyah iPhone modeli ile karşılaşabiliriz.

iPhone 13 Pro, 'daha karanlık' olabilir!

iPhone 13 modelleri için beklentiler oldukça büyük. Özellikleri iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin 120 Hz ekran teknolojisi ile donatılacağı söylentisi, beklentileri yükseltiyor. Fakat zaman zaman telefonların donanımları kadar tasarımlarıyla da alakalı bazı dedikodular ortaya çıkıyor. Örneğin mart ayında iPhone 13 Pro serisinin mat siyah renk seçeneği ile geleceği iddiası gibi. Şimdi aynı kaynaklar, detaylarla geri döndü.

IPHONE 13 PRO ÇOK DAHA KOYU OLACAK

YouTuber Filip Koroy ve sızıntı kaynağı Max Weinbach, iPhone 13 serisi ile ilgili detayları paylaştı. iPhone 13 Pro'nun, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in grafit renginden çok daha koyu olacak siyah bir tonda geleceği iddia edildi.

iPhone 13 Pro koyu siyah renk seçeneği

iPad'ler ve MacBook'lar için sunulan uzay grisi renk seçeneği, şu anda Apple'ın cihazlarında bulunan en koyu renk olarak karşımıza çıkıyor. iPhone 13 Pro'nun siyah renk seçeneğinin uzay grisi renk seçeneğinden daha da karanlık olacağı iddia ediliyor.

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DAHASI DA VAR

Daha önce aktarılan bilgilere göre ise siyah renk seçeneği aynı zamanda mat bir dokuya ev sahipliği yapacak. Pro modellerinin ayrıca lekeleri ve parmak izlerini azaltmak için yeni bir paslanmaz çelik kaplamaya da sahip olduğu söyleniyor. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacağı aktarılan iPhone 13 ailesinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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