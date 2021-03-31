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  4. iPhone 13 Pro Max'in kamera özelliklerine dair önemli iddia! Ming-Chi Kuo paylaştı

iPhone 13 Pro Max'in kamera özelliklerine dair önemli iddia! Ming-Chi Kuo paylaştı

31.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, yatırımcılara gönderdiği bir notta, iPhone 13 Pro Max'in kamera özelliklerine dair önemli bir iddialarda bulundu. iPhone modellerine yönelik raporlarıyla tanınan Kuo, iPhone 13 Pro Max'in, iPhone 13 serisinin diğer modellerine nazaran daha farklı bir ana kameraya sahip olacağını iddia etti.

iPhone 13 Pro Max'in kamera özelliklerine dair önemli iddia! Ming-Chi Kuo paylaştı

Apple'ın iPhone 13 ailesini tanıtmasına birkaç ay daha var. Zira Apple, etkinliğini genelde sonbahar aylarında düzenliyor. Önümüzdeki sonbaharda ortaya çıkacak modellerin ise iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adını taşıması bekleniyor. Fakat 13 rakamının uğursuzluğundan dolayı Apple'ın seriyi iPhone 12S olarak adlandırma ihtimali de bulunuyor. Peki tüm bu ihtimaller ve iddialar nereden çıkıyor? Tabi ki sızıntı kaynaklarından gelen çeşitli raporlardan çıkıyor. İşte bu sızıntıların arkasında genellikle iPhone modellerine dair önemli paylaşımlarda bulunan ünlü analist Ming-Chi Kuo yer alıyor. Kuo, yatırımcılarla paylaştığı yeni bir notta ise iPhone 13 Pro Max'in kamera özelliklerine odaklanıyor.

iPHONE 13 PRO MAX'İN ANA KAMERASI DEĞİŞECEK

Ming-Chi Kuo, paylaştığı yatırımcı notunda, Apple'ın iPhone 13 Pro Max'in ana kamerasının f/1.5 diyafram değerine sahip bir lensten oluşacağını söylüyor. Kuo, iPhone 13 Pro Max'teki bu değişikliğe rağmen, iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun ana kameralarının iPhone 12 mini, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da olduğu gibi f/1.6 diyafram değerine sahip olacağını belirtiyor.

iPhone 13 Pro Max kamera özellikleri

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iPHONE 13 AİLESİ 7P LENS İLE GELİYOR

iPhone 13 ailesi için başka detaylar da paylaşan Kuo, tüm iPhone 13 modellerinin ana kameralarında bir 7P lens bulunacağını ifade ediyor. 7P lens, ışık iletim oranını iyileştirerek daha iyi bir görüntü kalitesi sunmayı amaçlıyor ve renk sapmalarını hafifletiyor. Çinli lens tedarikçisi Sunny Optical'ın 7P lensler için kalite doğrulama testinden geçeceği ve her şey yolunda giderse iPhone 13 serisi için 2021'in 2. çeyreğinde 7P lens tedarikine başlayacağı iddia ediliyor. Apple'ın önümüzdeki yıllarda tüm arka kamera lenslerini ise 7P'ye geçirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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