iPhone 13 Pro Max'in kamera özelliklerine dair önemli iddia! Ming-Chi Kuo paylaştı

Apple'ın iPhone 13 ailesini tanıtmasına birkaç ay daha var. Zira Apple, etkinliğini genelde sonbahar aylarında düzenliyor. Önümüzdeki sonbaharda ortaya çıkacak modellerin ise iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adını taşıması bekleniyor. Fakat 13 rakamının uğursuzluğundan dolayı Apple'ın seriyi iPhone 12S olarak adlandırma ihtimali de bulunuyor. Peki tüm bu ihtimaller ve iddialar nereden çıkıyor? Tabi ki sızıntı kaynaklarından gelen çeşitli raporlardan çıkıyor. İşte bu sızıntıların arkasında genellikle iPhone modellerine dair önemli paylaşımlarda bulunan ünlü analist Ming-Chi Kuo yer alıyor. Kuo, yatırımcılarla paylaştığı yeni bir notta ise iPhone 13 Pro Max'in kamera özelliklerine odaklanıyor.

iPHONE 13 PRO MAX'İN ANA KAMERASI DEĞİŞECEK

Ming-Chi Kuo, paylaştığı yatırımcı notunda, Apple'ın iPhone 13 Pro Max'in ana kamerasının f/1.5 diyafram değerine sahip bir lensten oluşacağını söylüyor. Kuo, iPhone 13 Pro Max'teki bu değişikliğe rağmen, iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun ana kameralarının iPhone 12 mini, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da olduğu gibi f/1.6 diyafram değerine sahip olacağını belirtiyor.