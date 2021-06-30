iPhone 13 Pro'nun kamera konusunda devrim yaratabilir

iPhone 13 Pro ailesi otomatik odaklanma özelliği ile kendisini farklılaştıracak. Ayrıca bu modelin ultra geniş açılı kamera ile geleceği de söyleniyor. Böylece önceki iPhone modelleri ile kıyaslandığında cihazın çok daha farklı olacağı söylemek mümkün.

iPHONE 13 PRO'DA DAHA BÜYÜK LENS OLACAK

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ayrıca lens boyutları bakımından diğerlerine göre daha büyük olacak. Apple analistleri genel olarak lens boyutlarının büyütüleceği konusunda hemfikir. Ancak bu durum beraberinde bazı yeni tasarım detayları da getirecek. Mesela iPhone kamera boyutlarını büyüttüğü için bataryada da büyümeye gidilecek.

Şirketin ince tasarım stratejisini beğenen kullanıcılar açıkçası bu durumdan pek hoşlanmayacak gibi görünüyor. Yine de bu konuda çok fazla abartıya kaçılmayacağı tahmin ediliyor.

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