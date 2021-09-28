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iPhone 13 Pro ve iPhone 13 mini'nin DxOMark incelemesi yayınlandı! Sonuçlar dikkat çekici

28.09.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 14 Eylül'de tanıttığı iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro'nun DxOMark kamera performans sonuçları açıklandı. Henüz iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max'in sonuçlarını göremesek de, iPhone 13 mini'nin ve iPhone 13 Pro'nun DxOMark performansı oldukça dikkat çekici.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 mini'nin DxOMark incelemesi yayınlandı! Sonuçlar dikkat çekici

iPhone 13 modellerinin tanıtılmasının üzerinden günler geçti. Apple'ın tanıtımda en çok üzerinde durduğu konulardan biri de yeni iPhone'ların kameralarıydı. Sinematik mod gibi yeni bir modun eklendiği ve lenslerin gözle görülür bir biçimde büyüdüğü iPhone kameralarının nasıl bir performans göstereceği ise herkes tarafından merak ediliyordu. Nitekim bu merak iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro için kamera incelemesini tamamlayan test ekibi DxOMark tarafından giderildi.

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İŞTE iPHONE 13 MINI VE iPHONE 13 PRO'NUN DXOMARK SONUÇLARI

DxOMark iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro'nun kamera incelemesini yayınladı. Bu incelemelere göre 5.4 inçlik iPhone 13 mini, ortalama 130 puan aldı.

iPhone 13 mini DxOMark

iPhone 13 Pro ise ortalama 137 puan ile testten ayrıldı.

iPhone 13 Pro DxOMark

iPhone 13 mini aldığı puan ile DxOMark listesinin onuncu sırasına yerleşti. 13 Pro ise beklendiği gibi daha iyi bir performans göstererek listede kendine dördüncü sırada yer buldu.

Böylelikle iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri - her ne kadar iPhone 13 Pro zorlasa da- ilk üçe girememiş oldu. Yani listenin zirvesinde 144 puanlık Huawei P50 Pro yer almaya devam ediyor. P50 Pro'yu ise Xiaomi Mi 11 Ultra (143 puan) ve Huawei Mate 40 Pro+ (139 puan) takip ediyor.

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Henüz incelemesi bulunmayan iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max'in sıralamada yer değişikliği yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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