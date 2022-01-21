iPhone 13 sahiplerinden Apple'a şikayet: Telefonum morarıyor!

iPhone modelleri ile akıllı telefon pazarında yer alan Apple, iPhone 13 sahiplerinin karşılaştığı ilginç bir sorun ile gündemde. Üstelik bu sorun, aktarıldığı kadarıyla telefonların ekranında görülüyor.

KULLANICILAR ŞİKAYET ETTİ: iPHONE 13 PEMBE/MOR EKRAN SORUNU YAŞIYOR

Gizmochina'nın haberine göre; Birden fazla iPhone 13 kullanıcısı, telefonlarının ekranının pembe veya mora dönmesinden dolayı şikayet etti. Fabrika ayarlarına sıfırlama ve güncelleme gibi geçici çözümlerin sonuçsuz kaldığı bildirildi. Durum çubuğu simgelerinin ve diğer bilgilerin genellikle görünmeye devam ettiği pembe/mor ekran sorununa gecikme, donma, otomatik yeniden başlatma gibi sorunların eşlik ettiği de ifade edildi. Sorunun Çin'de yaygın olarak görüldüğü aktarılırken, diğer bölgelerden de bildirimler geldiği kaydedildi.

APPLE DONANIM SORUNU DEĞİL DEDİ! PEKİ NE ÖNERDİ?

Weibo'daki bir kullanıcı, Apple'ın bunun bir donanım sorunu olmadığını söylediğini ve çözüm olarak sistemi güncellemeyi önerdiğini öne sürdü. Ayrıca, müşteri hizmetlerinin tüm uygulamaları en son sürüme güncellemeyi önerdiği bilgisine de yer verildi. Bir başka kullanıcı ise telefonunun değiştirildiğini paylaştı.

ETKİLENDİĞİ SÖYLENEN iPHONE 13 MODELLERİ

Pembe/mor ekran sorununa yönelik şikayetlerin iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini kullanan kişilerden geldiği belirtilerek, sorunun modeller arasında ayrım yapmadığı çıkarımında bulunuldu.

Apple'ın konuyla ilgili resmi ve daha geniş kapsamlı bir açıklama yapması muhtemel.

