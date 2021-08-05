HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 13 serisi çoğu kişinin istediği gibi olacak!

iPhone 13 serisi çoğu kişinin istediği gibi olacak!

05.08.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşmakta olan iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro'nun daha iyi bir kamera ve daha hızlı bir işlemci performansı göstermesi bekleniyor. Ancak görünüşe bakılırsa Apple, iPhone 13 serisinde önemli bir atılım yapacak ve yeni modellere çoğu kişinin istediği gibi daha büyük piller yerleştirecek.

iPhone 13 serisi çoğu kişinin istediği gibi olacak!

iPhone 13 ailesinden beklentiler fazlasıyla yüksek. Kimileri telefonların daha iyi bir kamera performansı göstereceğini söylerken, kimileri de yeni nesil A15 Bionic işlemci ile Apple'ın mobil taraftaki en hızlı işlemciyi yeni modellere yerleştireceğini öne sürüyor. Ayrıca tasarım tarafında da Apple'ın yenilikçi adımlar atacağına yönelik bazı düşünceler var. Fakat çoğu kişinin yeni iPhone'larda görmek istediği şey bunlar değil.

Çoğu kişi, yeni iPhone'ların daha büyük pillerle gelmesini ve dolayısıyla daha uzun kullanım süresi sunmalarını istiyor. Son söylentilere bakılırsa iPhone 13 ailesi kullanıcıların bu isteklerini büyük ölçüde karşılayabilir.

iPHONE 13 AİLESİ DAHA BÜYÜK PİLLER İLE GELEBİLİR

iPhone 13 modelleri hakkında gelen bir söylenti, Apple'ın yeni serinin pil kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planladığı yönünde.

iPhone 13

İŞTE MODEL MODEL PİL KAPASİTELERİ

Apple bu söylentiyi henüz doğrulamasa da iPhone 13 mini'nin pil kapasitesinin 2.227 mAh'den 2.406 mAh'e, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun 2.815 mAh'den 3.095 mAh'e, iPhone 13 Pro Max'in ise 3.687 mAh'den 4.352 mAh'e çıkacağı düşünülüyor.

Apple, iPhone 13 için hazırlanıyor! Büyük siparişApple, iPhone 13 için hazırlanıyor! Büyük sipariş

Bu kapasite artışına bir de A15 işlemcisinin yüzde 15 ila yüzde 20 oranında daha az güç tüketeceği dedikodularını da eklersek, iPhone 13 ailesinin kullanıcıları memnun edecek bir pil ömrü sunacağını söyleyebiliriz.

iPHONE 13 NE ZAMAN TANITILACAK?

iPhone 13 ailesinin 5.4 inçlik iPhone 13 mini, 6.1 inçlik iPhone 13, 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. Yeni modellerin eylül ayında tanıtılacağı düşünülüyor.

iPhone 13'ün bir özelliği daha netleştiiPhone 13'ün bir özelliği daha netleşti

Apple iPhone ailesini tanıtmadan önce pek fazla bir şey açıklamadığı için pil ömrü konusundaki iddiaların doğruluğunu tanıtıma kadar öğrenemeyeceğiz gibi görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedimGurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedim
PARTNEREşine seslendi: Evimiz yanabilir ama üzülme!Eşine seslendi: Evimiz yanabilir ama üzülme!
Samsung, Intel’i geride bıraktıSamsung, Intel’i geride bıraktı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Otomobilden zorla indirilen kadın feci şekilde can verdi

Otomobilden zorla indirilen kadın feci şekilde can verdi

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.