iPhone 13'ü bırakın: Apple katlanabilir iPhone için testlere başladı!

Katlanabilir iPhone hayalleri, yıllardır her iPhone tanıtım tarihlerinde gündeme gelir. Ancak henüz Apple tarafından üretilmiş, katlanabilir bir iPhone ürünü görmedik. Bu durum, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te de değişmedi. Modellerin hiçbirisi katlanabilir özelliğine sahip değildi. Böylece bu pazarda Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate Xs'e Apple'dan bir rakip gelmemiş oldu. Fakat bu durum, çok yakında değişecek gibi. Zira Çin'den gelen raporlara göre katlanabilir iPhone gerçekten de geliyor.

KATLANABİLİR İPHONE FOXCONN'A GÖNDERİLDİ

Economic Daily News'in haberine göre Apple, katlanabilir iPhone modelini test etmesi için üretim ortağı Foxconn'a yolladı. iPhone 12 ailesinin de üretiminde bulunan Foxconn, haber kaynağına bakılırsa Apple'dan ''prototipleri'' teslim aldı. Apple'ın bu noktada Foxconn'dan 100 binden fazla açma kapama testi yapmasını istediği söyleniyor. Bu rakam dizüstü bilgisayarlarda ise 20 bin ila 30 bin arasında. Anlaşılan Apple, katlanabilir iOS yüklü iPhone modelinin sorunsuz olması için emin olmak istiyor.