iPhone 13 ülkemizde başarılı olabilir mi?

Açıkçası bu sorunun net bir cevabı yok. Fakat söz konusu Türkiye olduğunda rahat bir şekilde “hayır olamaz” diyebiliriz. Keza geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 12 Mini bile 9999 TL’lik fiyatıyla tepki çekmişti. Nitekim yeni nesil iPhone modelleri öyle beklendiği kadar uçuk satış rakamlarına da ulaşamadı.

Şimdi ise benzer bir durum söz konusu. Üstelik bu sefer yeni nesil iPhone modellerinin fiyatı 9999 TL‘den değil tam 10.999 TL’den başlıyor. Yani geçtiğimiz yıla oranla 1000 TL daha fazla.

İyi bu sefer çok zam yapılmadı diye düşünebilirsiniz. Fakat şunu da dip not olarak hatırlatmamız gerekiyor. Apple diğer ülkelerde yani Avrupa’da ya da Amerika’da fiyatlara hiç bir şekilde zam yapmadı. Üstüne üstlük iPhone 12 serisinin fiyatlarını da aşağıya çekti.

Türkiye tarafına baktığımızda ise iPhone 12 fiyatlarının aynı olduğunu görüyoruz. Yani herhangi bir indirim falan söz konusu olmadı.

Aslında geniş bir kitle iPhone 13 tanıtıldığında fiyatların düşmesini bekliyordu. Böylece iPhone 12‘yi daha ucuza alabiliriz düşüncesi hakimdi. Lakin bu kısa vadede mümkün olacak gibi görünmüyor.

Eğer iPhone 12 alma düşünceniz varsa döviz kurları hareketlenmeden, yeni zamlar gelmeden almanızı tavsiye ederiz.

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