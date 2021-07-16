iPhone 13'ün bir özelliği daha netleşti

iPhone 13'ün tasarımı ve özellikleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Apple ise her zaman olduğu gibi tanıtım öncesi yeni modeli hakkında herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Ancak iPhone 13 ile birlikte aynı aileye mensup olacak iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin kapalı kapılar ardında son testlerden geçtiği öne sürülüyor. Hal böyleyken, bazı raporlar aracılığıyla iPhone 13'ün özelliklerinden bazıları da sızıntılarda yer alıyor. İşte bu raporlardan birinin sayesinde iPhone 13'ün özelliklerinden biri ortaya çıktı.

İŞTE iPHONE 13'ÜN ÖZELLİĞİ

Rapora göre, Apple, Wi-Fi 6E teknolojisini yeni iPhone'larına dahil etmeye hazırlanıyor. Yani iPhone 13 geliştirilmiş hız ve menzil sunan WiFi-6E bağlantı teknolojisine sahip olacak.

Böylece yeni iPhone modeli, yüksek performanslı kablosuz bağlantı kurabilecek. Çünkü Wi-Fi 6E, daha yüksek bant genişliği ve bazı ek avantajlar sunuyor.

Söz konusu rapor, WiFi-6E'nin önümüzdeki yıl iOS ve Android cihazların standart bir özelliği haline gelebileceğini de söylüyor.

Apple, WiFi 6'yı 2019 yılında tanıtılan iPhone 11 ile kullanmaya başlamıştı.

LiDAR YİNE HER MODELDE YOK

iPhone 13 hakkındaki rapor, şu anda iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerine özel olan LiDAR sensörünün, iPhone 13 ailesindeki Pro ve Max modellere özel olacağına dair geçmiş raporları yineliyor. Yani daha önce de aktardığımız üzere LiDAR sensörü, yine iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerine özel olacak. iPhone 13 mini ve iPhone 13'te LiDAR sensör olmayacak.

iPHONE 13'ÜN iPHONE 12'DEN FARKI

iPhone 13 ailesinin iPhone 12 ailesine göre daha gelişmiş ekranlarla, geliştirilmiş kameralarla ve daha küçük bir çentik ile gelmesi bekleniyor.

iPHONE 13 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple'ın 5.4 inçlik iPhone 13 mini, 6.1 inçlik iPhone 13, 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max'ten oluşacağı tahmin edilen yeni iPhone serisini eylül ayında tanıtması muhtemel.

