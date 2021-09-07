HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 13’ün iPhone 12’den farkı ne olacak

iPhone 13’ün iPhone 12’den farkı ne olacak

07.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple her yıl yeni iPhone modelleri ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıl iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini ve 12 Pro Max modelleri satışa çıkmıştı. Bu yıl ise iPhone 13 modelleri tanıtılacak. Peki iPhone 13 modelleri selefi cihazlara nazaran nasıl artılara sahip olacak?

iPhone 13’ün iPhone 12’den farkı ne olacak

Malum şimdiye kadar iPhone 13 modelleri hakkında pek çok detay sızdırıldı. Dolayısıyla şimdiden iPhone 13 hakkında pek çok bilgiye sahibiz denebilir. Elbette burada önemli olan nokta bu bilgilerin ne kadarının doğru olduğu.

Sızdırılan son raporlara göre Apple’ın Eylül ya da Ekim ayında tanıtacağı yeni iPhone modellerinde kamera tarafında önemli iyileştirmeler olarak. Özellikle de video çekimi tarafında iPhone 13’ün rakipsiz olacağı iddia ediliyor.

Bilindiği üzere eski iPhone modelleri de genel olarak video tarafında başarılıydı. DxOMark tarafından yapılan sıralamalarda iPhone modelleri genelde ilk 3’e giremiyor. Fakat söz konusu video çekimi olduğunda iş değişiyor.

Gerçi Apple öyle ya da böyle telefonu bir şekilde satmayı başaracaktır. Çünkü Apple’ın belli bir müşteri kitlesi bulunuyor. Bu müşteri kitlesi öyle ya da böyle yeni çıkan iPhone modellerini de alacaklardır. Bakalım iPhone 13 kamera anlamında DxOMark’ta zirveye yerleşmeyi başarabilecek mi? Bunu zaman gösterecek.

Formula 1 2021 Hollanda GP’sini kim kazandı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
Üç gün sonra mucizeyi yaşadılar! "Annesinin sesini duyar duymaz gözlerini açtı"Üç gün sonra mucizeyi yaşadılar! "Annesinin sesini duyar duymaz gözlerini açtı"
Huawei Snapdragon işlemci tedarik paketinden yararlanacak Huawei Snapdragon işlemci tedarik paketinden yararlanacak
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı arsasından geçen yolu kapattı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı arsasından geçen yolu kapattı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.