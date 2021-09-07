iPhone 13’ün iPhone 12’den farkı ne olacak

Malum şimdiye kadar iPhone 13 modelleri hakkında pek çok detay sızdırıldı. Dolayısıyla şimdiden iPhone 13 hakkında pek çok bilgiye sahibiz denebilir. Elbette burada önemli olan nokta bu bilgilerin ne kadarının doğru olduğu.

Sızdırılan son raporlara göre Apple’ın Eylül ya da Ekim ayında tanıtacağı yeni iPhone modellerinde kamera tarafında önemli iyileştirmeler olarak. Özellikle de video çekimi tarafında iPhone 13’ün rakipsiz olacağı iddia ediliyor.

Bilindiği üzere eski iPhone modelleri de genel olarak video tarafında başarılıydı. DxOMark tarafından yapılan sıralamalarda iPhone modelleri genelde ilk 3’e giremiyor. Fakat söz konusu video çekimi olduğunda iş değişiyor.

Gerçi Apple öyle ya da böyle telefonu bir şekilde satmayı başaracaktır. Çünkü Apple’ın belli bir müşteri kitlesi bulunuyor. Bu müşteri kitlesi öyle ya da böyle yeni çıkan iPhone modellerini de alacaklardır. Bakalım iPhone 13 kamera anlamında DxOMark’ta zirveye yerleşmeyi başarabilecek mi? Bunu zaman gösterecek.

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