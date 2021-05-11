iPhone 13'ün tasarımı detaylandı! Değişim rüzgarı mı esecek?

iPhone modelleri ile akıllı telefon pazarında yer alan Apple, şimdilerde iPhone 13 için hazırlıklarını sürdürüyor gibi görünüyor. En azından sızıntı kaynakları bu yönde bilgiler sunuyor. iPhone modellerini genelde eylül ayında tanıtan Apple'ın, iPhone 13 modellerini de eylül ayına hazırlayacağı düşünülüyor. Ancak iPhone 13 modellerinin neler sunacağı, en önemlisi nasıl bir tasarım sunacağı merak ediliyor. Şimdi ise bu merakı giderek önemli detaylar ortaya çıkmış durumda.
MacRumors'un derlediğine göre, iPhone 13 modelleri iPhone 12 modellerine kıyasla biraz daha kalın bir tasarıma sahip olacak. Bu noktada iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinin 7,57 mm kalınlığa sahip olacağı söyleniyor. Bu, iPhone 12 modellerine nazaran 0,17 mm'lik bir artış. Bu artışı çoğu insanın fark etmesi ise pek mümkün gözükmüyor.
Ayrıca, iPhone 13'ün kamera lensleri daha büyük olacak ve kameraların çıkıntıları daha da genişleyecek. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro 1,5 mm ila 1,7 mm aralığında kamera çıkıntılarına sahipti. Aktarıldığı kadarıyla iPhone 13 2,51 mm, iPhone 13 Pro ise 3,65 mm kamera çıkıntısıyla gelecek.
Apple, daha kalın bir kamera çıkıntısına ek olarak, kamera çıkıntısının genel boyutunu da değiştirecek gibi görünüyor. Bunun en çok iPhone 13 Pro'da fark edilecek bir değişiklik olduğu belirtiliyor. Buna göre, iPhone 12 ve 12 Pro, yaklaşık 28 mm x 30 mm ölçülerinde bir kamera adacığına sahipken, iPhone 13, yaklaşık 29 mm x 29 mm ölçülerinde bir kamera adacığına sahip olacak. iPhone 13 Pro'nun ise yaklaşık 36 mm x 37 mm ölçülerinde daha büyük bir kamera adacığı ile gelmesi bekleniyor.
iPhone 13'ün özellikleri için önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntı gündeme gelebilir. Görünüşe bakılırsa iPhone 13'ün tanıtım tarihine kadar telefonlara dair pek çok iddia ile karşılaşacağız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum