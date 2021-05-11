iPhone 13'ün tasarımı detaylandı! Değişim rüzgarı mı esecek?

iPhone modelleri ile akıllı telefon pazarında yer alan Apple, şimdilerde iPhone 13 için hazırlıklarını sürdürüyor gibi görünüyor. En azından sızıntı kaynakları bu yönde bilgiler sunuyor. iPhone modellerini genelde eylül ayında tanıtan Apple'ın, iPhone 13 modellerini de eylül ayına hazırlayacağı düşünülüyor. Ancak iPhone 13 modellerinin neler sunacağı, en önemlisi nasıl bir tasarım sunacağı merak ediliyor. Şimdi ise bu merakı giderek önemli detaylar ortaya çıkmış durumda.

iPHONE 13'ÜN TASARIMI İÇİN YENİ BİLGİLER GELDİ

MacRumors'un derlediğine göre, iPhone 13 modelleri iPhone 12 modellerine kıyasla biraz daha kalın bir tasarıma sahip olacak. Bu noktada iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinin 7,57 mm kalınlığa sahip olacağı söyleniyor. Bu, iPhone 12 modellerine nazaran 0,17 mm'lik bir artış. Bu artışı çoğu insanın fark etmesi ise pek mümkün gözükmüyor.

KAMERA ÇIKINTILARI DEĞİŞİYOR

Ayrıca, iPhone 13'ün kamera lensleri daha büyük olacak ve kameraların çıkıntıları daha da genişleyecek. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro 1,5 mm ila 1,7 mm aralığında kamera çıkıntılarına sahipti. Aktarıldığı kadarıyla iPhone 13 2,51 mm, iPhone 13 Pro ise 3,65 mm kamera çıkıntısıyla gelecek.