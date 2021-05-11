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iPhone 13'ün tasarımı detaylandı! Değişim rüzgarı mı esecek?

11.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13'ün tasarımı için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göre, iPhone 13 modelleri, iPhone 12 modellerine benzeyecek ancak birkaç önemli değişiklik yapılacak.

iPhone 13'ün tasarımı detaylandı! Değişim rüzgarı mı esecek?

iPhone modelleri ile akıllı telefon pazarında yer alan Apple, şimdilerde iPhone 13 için hazırlıklarını sürdürüyor gibi görünüyor. En azından sızıntı kaynakları bu yönde bilgiler sunuyor. iPhone modellerini genelde eylül ayında tanıtan Apple'ın, iPhone 13 modellerini de eylül ayına hazırlayacağı düşünülüyor. Ancak iPhone 13 modellerinin neler sunacağı, en önemlisi nasıl bir tasarım sunacağı merak ediliyor. Şimdi ise bu merakı giderek önemli detaylar ortaya çıkmış durumda.

iPHONE 13'ÜN TASARIMI İÇİN YENİ BİLGİLER GELDİ

MacRumors'un derlediğine göre, iPhone 13 modelleri iPhone 12 modellerine kıyasla biraz daha kalın bir tasarıma sahip olacak. Bu noktada iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinin 7,57 mm kalınlığa sahip olacağı söyleniyor. Bu, iPhone 12 modellerine nazaran 0,17 mm'lik bir artış. Bu artışı çoğu insanın fark etmesi ise pek mümkün gözükmüyor.

KAMERA ÇIKINTILARI DEĞİŞİYOR

Ayrıca, iPhone 13'ün kamera lensleri daha büyük olacak ve kameraların çıkıntıları daha da genişleyecek. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro 1,5 mm ila 1,7 mm aralığında kamera çıkıntılarına sahipti. Aktarıldığı kadarıyla iPhone 13 2,51 mm, iPhone 13 Pro ise 3,65 mm kamera çıkıntısıyla gelecek.

iPhone 13

iPHONE 13 MODELLERİNDE BİR DEĞİŞİKLİK DAHA

Apple, daha kalın bir kamera çıkıntısına ek olarak, kamera çıkıntısının genel boyutunu da değiştirecek gibi görünüyor. Bunun en çok iPhone 13 Pro'da fark edilecek bir değişiklik olduğu belirtiliyor. Buna göre, iPhone 12 ve 12 Pro, yaklaşık 28 mm x 30 mm ölçülerinde bir kamera adacığına sahipken, iPhone 13, yaklaşık 29 mm x 29 mm ölçülerinde bir kamera adacığına sahip olacak. iPhone 13 Pro'nun ise yaklaşık 36 mm x 37 mm ölçülerinde daha büyük bir kamera adacığı ile gelmesi bekleniyor.

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iPhone 13'ün özellikleri için önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntı gündeme gelebilir. Görünüşe bakılırsa iPhone 13'ün tanıtım tarihine kadar telefonlara dair pek çok iddia ile karşılaşacağız.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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