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iPhone 13, yeni özelliği dalga malzemesi olacak

20.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son sızıntılara göre Apple tarafından geliştirilecek iPhone 13 modelinde always on display özelliği tercih edilecek.

iPhone 13, yeni özelliği dalga malzemesi olacak

Dünyanın en fazla heyecan yaratan akıllı telefonları içerisinde yer alan iPhone 13 modelleri yavaş yavaş sızdırılıyor. Sürekli olarak yeni özellikleri piyasaya sızdırılan bu cihaz son derece popüler olacak gibi görünüyor. Apple deneysel özellikleri pek tercih etmediği için bu cihazında da tutucu davranacak.

Herhangi bir özellik diğer Apple modellerinde kullanılmadıysa genellikle şirket aceleci davranmıyor. Özellikle iPhone modellerinde elini çabuk tutmadığını söyleyebiliriz. Buradaki asıl amaç teknolojinin tam olarak yerine oturması. En basitinden çentik tasarımında bile stabil bir strateji izliyor.

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Gelen son sızıntılara göre Apple tarafından geliştirilecek iPhone 13 modelinde always on display özelliği tercih edilecek. Böylece büyük oranda batarya tasarrufu sağlanacak. Bu teknolojiyi bilmeyenler için kısaca anlatalım. Saat, tarih, pil durumu ve bildirimler gibi ikonlar always on display özelliğinde siyah ekran üzerinde gösteriliyor.

Bu özelliğin en fazla ön plana çıkan tarafı ise son derece sade olmasından kaynaklanıyor. iPhone 13 modeli ekran konusunda büyük bir devrim başlatacak gibi görünüyor. Ayrıca iPhone, 120Hz ProMotion ekran teknolojisi ile kullanıcılarını selamlayacak. Böylece hem batarya tasarrufu sağlanacak hem de güçlü bir ekran performansı sergilenecek.

Apple tarafından geliştirilen iPhone 13 modeli sonbahar aylarında kullanıcılarla buluşacak. Always on display gibi özellikler Android için oldukça alt düzeyde kalıyor. Bu nedenle şirketin yeni cihazı dalga konusu olabilir.

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Apple
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