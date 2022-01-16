iPhone 14 ailesi yolda! Analist açıkladı: Bu özellik, modellerin tümünde olacak

iPhone 13 ailesini eylül ayında kamuoyunun karşısına çıkartan Apple'ın iPhone 14 ailesi için bekleyiş başladı. Bugüne dek bir sonraki iPhone ailesinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max modelinden oluşacağı iddia edildi. Analist Jeff Pu'nun beklentileri özetleyen araştırma notu ise iPhone 14'ün özelliklerine ışık tuttu.

iPHONE 14 MODELLERİNİN TÜMÜNDE YER ALACAK

Analist Pu tarafından, şu anda yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde bulunan ve 120 Hz'ye kadar yenileme hızı sunan ProMotion ekranın, tüm iPhone 14 modellerinde yer alacağı iddia edildi. Yani Pu'ya göre ProMotion, yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde bulunmayacak.

FARKLI ANA KAMERA, DEPOLAMA SEÇENEKLERİNDE DEĞİŞİKLİK...

Pu, tüm iPhone 14 modellerinin 6 GB RAM ile güçlendirilmesini ve iPhone 14 Pro modellerinin 48 MP ana kamera ile donatılmasını beklediğini aktardı. Ayrıca analist, iPhone 14 Pro modellerinin depolama seçeneğinin 256 GB'tan başlayacağını öne sürerken, standart iPhone 14 modellerinin ise 64 GB depolama alanı ile başlangıç yapmasını beklediğini ifade etti.



