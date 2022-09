iPhone 14 hakkında detaylar teknoloji meraklılarının gündeminde yer aldı. iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max tanıtılacak. Apple'ın "Far Out" adlı etkinliği TSİ ile 20:00'de başladı. Peki iPhone 14 çıktı mı, ne zaman çıkacak? iPhone 14 ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

iPHONE 14 GELİYOR

Etkinlikten evvel sızıntılarda iPhone 14 ailesinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Plus, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max’ten oluşacağı iddia edilmişti.

Etkinlikte, Apple CEO'su Tim Cook yer aldı. Teknoloji meraklılarına yaptığı konuşmada iPhone, AirPods ve Apple Watch'tan bahsedileceğini ifade etti.

APPLE WATCH SERIES 8 TANITILDI

Apple etkinliğin ilk ürünü olarak Apple Watch Series 8 piyasaya sunuldu. Apple Watch Series 8 tasarımıyla Apple Watch Series 7'yi andırıyor.

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şöyle olması bekleniyor:

iPhone 14 fiyatı- 799 dolar

iPhone 14 Max fiyatı - 899 dolar

iPhone 14 Pro fiyatı- 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max fiyatı - 1199 dolar