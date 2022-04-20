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  4. iPhone 14'e ön kamera dopingi! Bundan pek bahsedilmemişti

iPhone 14'e ön kamera dopingi! Bundan pek bahsedilmemişti

20.04.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple analisti Ming-Chi Kuo, tahminleriyle Apple'ın iPhone 14'ün ön kamerasını güçlendireceğini öne sürdü. Pek bahsedilmeyen bu donanımı ön plana çıkartan Kuo, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen dört iPhone 14 modelinin büyük olasılıkla tamamında olacak ön kamerayı ince detaylarıyla tarif etti. iPhone 14'ün ön kamerası nasıl olacak?

iPhone 14'e ön kamera dopingi! Bundan pek bahsedilmemişti

Apple'ın yeni iPhone 14 serisine dair pek çok bilgi gelmeye devam ediyor. Ancak iPhone 14'ün özelliklerine, iPhone 14'ün fiyatına ve iPhone 14'ün tasarımına yönelik yanıtlanması gereken daha birçok soru var. Sızıntılar, iPhone 14 modellerinin nasıl olacağına yönelik bazı ipuçları veriyor olsa da kesin olarak hangi özelliklere sahip olacaklarını bilemiyoruz. Örneğin; iPhone 14'ün ön kamerası nasıl olacak? Bu soruya karşılık kesin bir şeyler söylemek oldukça güç. Fakat doğru çıkan tahminleriyle tanınan Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun bu konuda söyleyecekleri var.

iPHONE 14'ÜN ÖN KAMERASI BÖYLE OLABİLİR! iPHONE 13'TEN FARKLI

Ming-Chi Kuo, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen dört iPhone 14 modelinin büyük olasılıkla tamamında yer alacak ön kameranın özelliklerine dair tahminini paylaştı. Kuo'ya göre modeller otomatik odaklamalı ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip güncellenmiş bir ön kameraya sahip olacak. f/1.9 değerindeki daha geniş diyafram açıklığı, iPhone 14 modellerinde lensten daha fazla ışığın geçmesine izin verecek.

iPHone-11

Kuo, bunun iPhone 14'ün portre modunda gelişmiş bir alan derinliği efektiyle desteklenebileceğini, otomatik odaklamanın ise FaceTime ve Zoom gibi video görüşmeleri sırasında odağı iyileştirmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

iPhone 13 modellerinde ise ön kamera sabit odaklı ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip.

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48 MP ANA KAMERA

Kuo daha önce, özellikle iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in 8K video kaydını mümkün kılacak 48 megapiksel ana kameraya sahip olacağını iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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