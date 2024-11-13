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iPhone 14 Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirime girdi
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iPhone 14 Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirime girdi

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Teknoloji severlerin gözdesi iPhone 14'te Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel tam 6920 TL'lik dev indirim var. Android'den iOS işletim sistemine geçmek ya da akıllı telefonunuzu değiştirip yenilemek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız.

Akıllı telefonlar, yalnızca iletişim aracı olmaktan çıkarak yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası. Hem tasarımı hem de sunduğu yeniliklerle fark yaratan cihazlar, kullanıcıya sınırsız bir dünya sunuyor. Teknoloji devi Apple'ın iPhone 14 modeli, modern çizgileri ve güçlü donanımıyla bu deneyimi bir adım öteye taşıyor. Şıklık, güvenlik ve üstün performansı bir araya getiren telefon, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak detaylarla dolu. Ürünün özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için içeriğimizi okumaya devam edin.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki Apple ürünlerini görmek isterseniz buraya tıklayın.

Apple iPhone 14 (512 GB)

Apple iPhone 14, Mor, 512 GB

Apple iPhone 14, zarif mor rengi ve 512 GB geniş depolama alanıyla her anınızı en üst kalitede yaşamanız için tasarlandı. 6.1 inç Super Retina XDR ekranı sayesinde canlı, net ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunarken, dinamik AMOLED teknolojisi ile daha parlak ve kontrastlı bir izleme deneyimi sağlıyor. A15 Bionic çipi ve 5 çekirdekli GPU’su ile cihaz, ışık hızında performans sunarken, tüm gün süren güçlü bataryasıyla kesintisiz kullanım imkanı tanıyor. Ürünün gelişmiş kamera sistemi sayesinde her ışık koşulunda etkileyici fotoğraflar ve sinematik 4K Dolby Vision videolar çekebilirsiniz. iOS 16 ile daha kişiselleştirilebilir ve kullanıcı dostu bir deneyim sunan iPhone 14, modern tasarımı ve güçlü teknolojik özellikleriyle de dikkat çekici!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Androidden iOS'a geçmiş biri olarak gençleştim resmen bu kadar mı fark eder diyorum. Genel olarak tüm ihtiyaçlarımı karşıladı. Fiyat olarak çok uyguna aldık bu yüzden Amazon'u çok seviyorum."

  • "Gece sipariş edip, sabah kahvaltı yaparken elime ulaştı. Cihaz muhteşem. Hizmet süper. Sonuna kadar Amazon, diğer sitelere hiç bakmayın."
Ürünü İncele

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Bu içerik 13 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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