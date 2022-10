iPhone 14 ile roller coaster'a binenler şok yaşadı! Olan biteni gerçek bir acil durum sandı

Apple, iPhone 14 ailesine ve yeni Apple Watch Series 8, Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra modellerine trafik kazası algılama özelliği ekledi. Birçok kişi tarafından oldukça yararlı bulunan bu özellikte sensörler bir kaza geçirdiğinizi algılarsa, iPhone'unuzda bir uyarı çıkarıyor ve 20 saniye içinde kapatmazsanız acil servisi aramaya başlıyor. Fakat bu özelliğin beklenmedik bir sorunu olduğu ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'dan bir rapora göre, lunaparkların vazgeçilmezi olan roller coaster'larda iPhone 14'ün trafik kazası algılama özelliğinin kafası karışıyor. Özellik, virajları, dönüşleri ve sert frenlemeyi gerçek bir acil durum sanıyor.

WSJ muhabiri Joanna Stern, Twitter hesabından bir iPhone 14 sahibinin bir roller coaster'dayken yaptığı acil durum çağrılarından birinden bir örnek paylaştı. Çağrıda özelliğin "Bu iPhone'un sahibi ciddi bir araba kazası geçirdi" dediği duyuluyor. Ancak sahibi sadece roller coaster'daydı.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:



“The owner of this iPhone was in a severe car crash...”



Except, the owner was just on a roller coaster.



???? by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz