HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 14 ile roller coaster'a binenler şok yaşadı! Olan biteni gerçek bir acil durum sandı

iPhone 14 ile roller coaster'a binenler şok yaşadı! Olan biteni gerçek bir acil durum sandı

10.10.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14'ün trafik kazası algılama özelliği, herhangi bir kaza yaşanması durumunda bunu algılıyor ve acil durum araması yapabiliyor. Ancak lunaparkların vazgeçilmezi roller coaster'lar, iPhone 14'ün yeni trafik kazası algılama özelliğini aldatıyor gibi görünüyor. Heyecan verici sürüşleri de algılayan bu özellik, eğlendiğiniz bir anı gerçek bir acil durum sanabiliyor.

iPhone 14 ile roller coaster'a binenler şok yaşadı! Olan biteni gerçek bir acil durum sandı

Apple, iPhone 14 ailesine ve yeni Apple Watch Series 8, Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra modellerine trafik kazası algılama özelliği ekledi. Birçok kişi tarafından oldukça yararlı bulunan bu özellikte sensörler bir kaza geçirdiğinizi algılarsa, iPhone'unuzda bir uyarı çıkarıyor ve 20 saniye içinde kapatmazsanız acil servisi aramaya başlıyor. Fakat bu özelliğin beklenmedik bir sorunu olduğu ortaya çıktı.

TRAFİK KAZASI ALGILAMA ÖZELLİĞİNİN KAFASI KARIŞIYOR

The Wall Street Journal'dan bir rapora göre, lunaparkların vazgeçilmezi olan roller coaster'larda iPhone 14'ün trafik kazası algılama özelliğinin kafası karışıyor. Özellik, virajları, dönüşleri ve sert frenlemeyi gerçek bir acil durum sanıyor.

iPhone 14

iPhone 14 sorunları kullanıcıları canından bezdirdi! Şikayetler sosyal medyayı salladıiPhone 14 sorunları kullanıcıları canından bezdirdi! Şikayetler sosyal medyayı salladı

"BU iPHONE'UN SAHİBİ CİDDİ BİR ARABA KAZASI GEÇİRDİ" DEDİ AMA...

WSJ muhabiri Joanna Stern, Twitter hesabından bir iPhone 14 sahibinin bir roller coaster'dayken yaptığı acil durum çağrılarından birinden bir örnek paylaştı. Çağrıda özelliğin "Bu iPhone'un sahibi ciddi bir araba kazası geçirdi" dediği duyuluyor. Ancak sahibi sadece roller coaster'daydı.

Stern tam olarak şunları söyledi:

*"iPhone 14 satışa çıktığından beri Kings Island eğlence parkının yakınındaki 911 merkezi en az altı telefon aldı:

"Bu iPhone'un sahibi ciddi bir araba kazası geçirdi..."

Sadece, sahibi bir roller coaster'daydı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ücretli WhatsApp gerçek oldu!Ücretli WhatsApp gerçek oldu!
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"
Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Apple iphone 14
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

İflas eden Onur Air'in yolcu uçağı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam

İflas eden Onur Air'in yolcu uçağı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam

Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Yüz binlerce kişi akın etti! 261 bin 500 kilogram et yenildi

Yüz binlerce kişi akın etti! 261 bin 500 kilogram et yenildi

Putin sessizliğini bozdu! Dünyayı sarsan patlamanın faillerini açıkladı

Putin sessizliğini bozdu! Dünyayı sarsan patlamanın faillerini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.