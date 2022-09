iPhone 14'ler bir ülkede SIM kart girişi olmadan satılacak! Devrim mi, yoksa erken alınmış bir karar mı?

iPhone 14'ün fiyatını ve özellikleri merakla bekleniyordu. Nitekim günler önce düzenlenen Far Out etkinliğinde Apple yeni iPhone 14 serisinin tümünü görücüye çıkardı. Etkinlikte iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri tanıtıldı. iPhone 14 serisinin tüm özellikleri fiyat bilgisiyle birlikte bu etkinlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak bu etkinlikte, birçok kişinin gözünden çıkan bir karar da duyuruldu. Bu kararla, ABD'de yeni bir dönem başladı.

SIM KARTSIZ IPHONE DÖNEMİ

Apple'ın resmi açıklamasına göre, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro modelleri ABD’de SIM kart tepsisi olmadan satılacak. Apple böylece kullanıcıların cihazlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde kurmasını sağlayacağını düşünüyor.

Bu karar sonrası ABD'deki iPhone 14 kullanıcıları, eSIM ile telefonlarını kullanmaya başlayacak.

ESIM NEDİR?

Apple'ın resmi sayfasına göre, eSIM, fiziksel bir SIM kullanmak zorunda kalmadan operatörünüzün sağladığı hücresel veri planını etkinleştirmenize olanak sağlayan dijital bir SIM. Apple bu noktada "Bir iPhone'a sekiz adet veya daha fazla eSIM yükleyebilir ve iki telefon numarasını aynı anda kullanabilirsiniz." ifadesini kullanıyor.

ABD'deki iPhone 14 kullanıcıları da aynı anda iki eSIM kullanabilecekler. ABD dışında ise iPhone 14 serisi nano-SIM tepsisini bulundurmaya devam edecek. Böylece ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında pek çok kullanıcı, iPhone 14'lerini fiziksel SIM kartlarla kullanabilecek.

BİR DEVRİM Mİ, YOKSA ERKEN ALINMIŞ BİR KARAR MI?

Fiziksel SIM kartlar, özellikle birden çok hatta sahip olan kişiler için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Eğer kullandığınız telefonun çift SIM kart desteği yoksa, birden fazla hattı ayrı telefonlara takarak kullanmak gerekiyor.

eSIM ise bu konuda kullanıcıların adeta yardımına koşuyor ve birden fazla hattın aynı anda tek bir telefona eklenmesine, ikisinin ise aynı anda kullanılmasına izin veriyor. Üstelik, fiziksel bir SIM kart için telefon üreticilerinin telefon içine herhangi bir yuva yerleştirmesine gerek kalmıyor. Bu da telefonların içinde yer açılmasını sağlayarak, başka donanımların eklenmesine ya da telefon bataryalarının büyümesine imkan tanıyor. Ayrıca, fiziksel SIM kartlar günümüzde artık çok küçüldü ve bu yüzden düşürüp kaybetmek gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. eSIM ise dijital bir hücresel ağ planı olduğu için bu durumu doğal olarak ortadan kaldırıyor.

Kısacası, Apple'ın da daha önce iPhone'lardan kulaklık girişini, iPhone kutularından ise şarj adaptörünü kaldırdığını düşünürsek, SIM kart girişinin ortadan kaldırılması teknoloji devi için yeni bir devrim sayılabilir.

Bir de madalyonun öteki yüzü var. Birden fazla aktif eSIM'e sahip olmak, sık seyahat eden, ayrı iş veya özel numara sahibi olan kişiler için harika olsa da eSIM henüz yeteri kadar yaygın bir teknoloji değil. Üstelik, ABD dışına çıkacak iPhone kullanıcılarının yanlarında götürecekleri telefonlarına gittikleri yerde kullanacakları SIM kartları takamıyor olmaları da bir sorun yaratacak gibi görünüyor.

Öte yandan, birçok kişinin kişisel görüşüne göre fiziksel SIM kartlar, telefonunuzu değiştirirken hala çok kolay bir kuruluma sahipler. Başka bir telefona geçerken tek yapmanız gereken SIM kartınızı yuvasından çıkartıp, yeni telefonunuzun yuvasına takmaktır.