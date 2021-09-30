HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 14 mini'yi unutun: iPhone 14 Max geliyor!

iPhone 14 mini'yi unutun: iPhone 14 Max geliyor!

30.09.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple yeni iPhone 13 serisini yeni tanıttı, ancak iPhone 14 serisi hakkında da çıkan çok sayıda söylenti var. Şimdi ise Apple'ın gelecek yıl iPhone 14 mini'yi tanıtmayacağı, 6.7 inçlik iPhone 14 Max'in mini iPhone'un yerini alacağı öne sürüldü.

iPhone 14 mini'yi unutun: iPhone 14 Max geliyor!

Apple iPhone 12 mini ile minik iPhone dönemini resmen başlatmıştı. iPhone 12 mini, 5.4 inçlik OLED ekranı ile güncel iPhone tasarımına sahipti. Böylece avuç içine sığabiliyor, büyük ekran eziyeti çekmek istemeyenler için tercih sebebi olabiliyordu. Ancak bu yılın başlarında çeşitli analistlerinden gelen veriler, Apple'ın en büyük ve en pahalı iPhone'unu iPhone 12 Pro Max'in, en küçük (ve daha ucuz) iPhone'u iPhone 12 mini'den daha fazla sattığını ortaya çıkardı. Hatta iPhone 12 mini satışlarının hayal kırıklığı yarattığı da iddia edildi.

APPLE, iPHONE 13 MINI'DEN VAZGEÇMEDİ

Fakat Apple, iPhone 12 mini'nin üzerindeki kara bulutları çok çabuk dağıttı ve iPhone 13 mini'yi tanıtarak, aslında bir nevi minik iPhone devrinin iPhone 12 mini ile başlayıp bitmediğini gösterdi. Fakat son gelen iddiaların arasında bu devrin iPhone 13 mini biteceğini, iPhone 14 mini'nin üretilmeyeceği bilgisi yer aldı. Şimdi ise iPhone 14 mini'nin yerini alacak modelin adı yine söylentiler arasında belirmeye başladı: iPhone 14 Max.

iPhone 13 mini 12 Pro Max’e karşıiPhone 13 mini 12 Pro Max’e karşı

iPHONE 14 MINI'NİN YERİNE iPHONE 14 MAX

İddialara göre Apple, iPhone 14 mini'nin yaratacağı boşluğu iPhone 14 Max ile kapatmak istiyor. Fakat iPhone 14 Max, iPhone 13 mini gibi minik bir iPhone olmayacak gibi görünüyor. Çünkü geçici olarak iPhone 14 Max olarak adlandırılan cihazın ekran boyutu 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max ile aynı olacak ancak 6.1 inçlik iPhone 14 ile aynı özellikleri paylaşacak. En azından iddialar bu yönde.

Anlaşıldığı kadarıyla Apple, önümüzdeki yıl 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı model ile karşımıza çıkacak. iPhone 14 modellerinin tamamının ise 120Hz LTPO OLED panel kullanması bekleniyor.

MINI'NİN TAMAMEN Mİ SONU GELDİ?

iPhone 14 mini'nin her ne kadar üretilmeyeceği dillendirilse de, iPhone SE'ye de ayrı bir parantez açmak gerek. Çünkü iPhone SE sayesinde 6 inç altı iPhone'ların sonu gelmiş olmayabilir. Apple, yakın bir zaman diliminde çıkacağı söylenen yeni iPhone SE'de çerçeveleri küçültür ve biraz daha büyük bir ekran tercih ederse yeni SE, mini'nin bıraktığı boşluğu doldurabilir.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 mini'nin DxOMark incelemesi yayınlandı! Sonuçlar dikkat çekiciiPhone 13 Pro ve iPhone 13 mini'nin DxOMark incelemesi yayınlandı! Sonuçlar dikkat çekici

Söz konusu iddiaları henüz doğrulamayan Apple'ın neler planladığını zaman geçtikçe göreceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
Dünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyorDünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyor
iPhone sahipleri dikkat: Hemen kaldırın!iPhone sahipleri dikkat: Hemen kaldırın!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer! Erdoğan'a çok yakındı

AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer! Erdoğan'a çok yakındı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.