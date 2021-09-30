iPhone 14 mini'yi unutun: iPhone 14 Max geliyor!

Apple iPhone 12 mini ile minik iPhone dönemini resmen başlatmıştı. iPhone 12 mini, 5.4 inçlik OLED ekranı ile güncel iPhone tasarımına sahipti. Böylece avuç içine sığabiliyor, büyük ekran eziyeti çekmek istemeyenler için tercih sebebi olabiliyordu. Ancak bu yılın başlarında çeşitli analistlerinden gelen veriler, Apple'ın en büyük ve en pahalı iPhone'unu iPhone 12 Pro Max'in, en küçük (ve daha ucuz) iPhone'u iPhone 12 mini'den daha fazla sattığını ortaya çıkardı. Hatta iPhone 12 mini satışlarının hayal kırıklığı yarattığı da iddia edildi.

APPLE, iPHONE 13 MINI'DEN VAZGEÇMEDİ

Fakat Apple, iPhone 12 mini'nin üzerindeki kara bulutları çok çabuk dağıttı ve iPhone 13 mini'yi tanıtarak, aslında bir nevi minik iPhone devrinin iPhone 12 mini ile başlayıp bitmediğini gösterdi. Fakat son gelen iddiaların arasında bu devrin iPhone 13 mini biteceğini, iPhone 14 mini'nin üretilmeyeceği bilgisi yer aldı. Şimdi ise iPhone 14 mini'nin yerini alacak modelin adı yine söylentiler arasında belirmeye başladı: iPhone 14 Max.

iPHONE 14 MINI'NİN YERİNE iPHONE 14 MAX

İddialara göre Apple, iPhone 14 mini'nin yaratacağı boşluğu iPhone 14 Max ile kapatmak istiyor. Fakat iPhone 14 Max, iPhone 13 mini gibi minik bir iPhone olmayacak gibi görünüyor. Çünkü geçici olarak iPhone 14 Max olarak adlandırılan cihazın ekran boyutu 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max ile aynı olacak ancak 6.1 inçlik iPhone 14 ile aynı özellikleri paylaşacak. En azından iddialar bu yönde.

Anlaşıldığı kadarıyla Apple, önümüzdeki yıl 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı model ile karşımıza çıkacak. iPhone 14 modellerinin tamamının ise 120Hz LTPO OLED panel kullanması bekleniyor.

MINI'NİN TAMAMEN Mİ SONU GELDİ?

iPhone 14 mini'nin her ne kadar üretilmeyeceği dillendirilse de, iPhone SE'ye de ayrı bir parantez açmak gerek. Çünkü iPhone SE sayesinde 6 inç altı iPhone'ların sonu gelmiş olmayabilir. Apple, yakın bir zaman diliminde çıkacağı söylenen yeni iPhone SE'de çerçeveleri küçültür ve biraz daha büyük bir ekran tercih ederse yeni SE, mini'nin bıraktığı boşluğu doldurabilir.

Söz konusu iddiaları henüz doğrulamayan Apple'ın neler planladığını zaman geçtikçe göreceğiz.

