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iPhone 14 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu? Apple iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

25.08.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü teknoloji markası Apple, iPhone 14'ü satışa çıkaracığını açıkladı. Telefonun çıkış tarihinin yanı sıra; Apple iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu? İşte iPhone 14 Pro/Pro Max akıllı telefonlarının özellikleri ve çıkış tarihleri...

iPhone 14 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu? Apple iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

iPhone 14, Pro ve Pro Max'in satış fiyatı ve özellikleri araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu? Apple iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Detaylar haberimizde...

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 14'ün çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. Her sene belirli tarihlerde iPhone’un bir üst modelinin tanıtımı yapılırken, şirketten henüz bu senenin tanıtım tarihi ile ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Ancak tanıtımın Eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca iPhone 14'den sızan ilk fotoğraflara göre yeni modeller şu şekilde olacak:

6,1 inç iPhone 14,
6,1 inç iPhone 14 Pro,
6,7 inç iPhone 14 Max
6,7 inç iPhone 14 Pro Max (Weibo)

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 modellerinin fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Gelen yeni bilgilere göre yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine göre 100 dolar daha yüksek olacak.

iPhone 14 fiyatı- 799 dolar

iPhone 14 Max fiyatı - 899 dolar

İPHONE 14 PRO NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 Pro fiyatı- 1099 dolar

İPHONE 14 PRO MAX FİYATI KAÇ TL OLACAK?

iPhone 14 Pro Max fiyatı - 1199 dolar

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