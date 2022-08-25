HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 ne zaman tanıtılacak?

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 ne zaman tanıtılacak?

25.08.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14'ün satışa sunulacağı açıklandı. Teknoloji meraklılarının gözleri iPhone 14 ile ilgili detaylara kilitlenmişken, iPhone 14'ün ne zaman tanıtılacağı da belli oldu. Ayrıca iPhone 14'den sızan ilk fotoğraflara göre yeni modeller; 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max 6,7 inç iPhone 14 Pro Max (Weibo) olacak. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 ne zaman tanıtılacak? İşte ayrıntılar...

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 ne zaman tanıtılacak?

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 14'ün fiyatı 13 serisine kıyasla 100 dolar fazla olacak. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarımın yerine delik + hap’ tasarıma geçileceği tahmin ediliyordu ancak yeni iddialar bunun tersini gösteriyor. Standart iPhone 14 modellerinde 2017'den bu yana kullanılmaya devam etmekte olan çentikli tasarım yer alacak. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 ne zaman tanıtılacak? İşte ayrıntılar...

iPHONE 14 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple tarafından bugün önemli bir açıklama yapıldı. Bununla birlikte, iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinliğin tarihi 7 Eylül Çarşamba günü olduğu öğrenildi. Apple'dan gelen bilgilere göre "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 modellerinin fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Gelen yeni bilgilere göre yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine göre 100 dolar daha yüksek olacak.

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şöyle olması beklenmekte:

iPhone 14 fiyatı- 799 dolar

iPhone 14 Max fiyatı - 899 dolar

iPhone 14 Pro fiyatı- 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max fiyatı - 1199 dolar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tapulu arazim' deyip kapattı'Tapulu arazim' deyip kapattı
Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı
Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...
Anahtar Kelimeler:
iphone 14 telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Geri dönmek istiyor, ayrıldığına pişman! Taraftar istemiyor

Geri dönmek istiyor, ayrıldığına pişman! Taraftar istemiyor

Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusuna flaş yanıt!

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusuna flaş yanıt!

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.