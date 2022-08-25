Sızdırılan bilgilere göre iPhone 14'ün fiyatı 13 serisine kıyasla 100 dolar fazla olacak. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarımın yerine delik + hap’ tasarıma geçileceği tahmin ediliyordu ancak yeni iddialar bunun tersini gösteriyor. Standart iPhone 14 modellerinde 2017'den bu yana kullanılmaya devam etmekte olan çentikli tasarım yer alacak. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 ne zaman tanıtılacak? İşte ayrıntılar...

iPHONE 14 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple tarafından bugün önemli bir açıklama yapıldı. Bununla birlikte, iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinliğin tarihi 7 Eylül Çarşamba günü olduğu öğrenildi. Apple'dan gelen bilgilere göre "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 modellerinin fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Gelen yeni bilgilere göre yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine göre 100 dolar daha yüksek olacak.

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şöyle olması beklenmekte:

iPhone 14 fiyatı- 799 dolar

iPhone 14 Max fiyatı - 899 dolar

iPhone 14 Pro fiyatı- 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max fiyatı - 1199 dolar



