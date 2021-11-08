iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 özellikleri neler?

Apple'ın sevilen telefonu iPhone'un yeni modeli için bekleyiş sürüyor. iPhone 14'ün çıkış tarihi merak edilmeye başlandı. İlgiyle beklenen modelin özellikleri de şimdiden araştırılıyor. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak?

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

2022 yılında iPhone boyutları değişecek ve 5.4 inç iPhone mini ortadan kalkmış olacak. Kötü satış performansı sonrasında, Apple daha büyük iPhone boyutlarına odaklanmayı planlıyor ve 6.1 inç iPhone 14, 6.1 inç iPhone 14 Pro, 6.7 inç iPhone 14 Max ve 6.7 inç iPhone'ların piyasaya sürülmesi beklenmekte. Yeni modelin 2022'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ NELER?

2017 senesinden bu yana Face ID'li iPhone'ların ön tarafında yüz tarama için gerekli tüm donanımları barındıran bir çentik bulunuyor, fakat bu iPhone 14'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte değişecek. Bazı 2022 iPhone modellerinin Face ile çentiksiz bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ekranın altında parmak izi ve öne bakan kamera için ortada küçük bir deliğin yer alması da bekleniyor. Ayrıca arka kamera, Apple'ın kamera hasarını ortadan kaldırılmasına izin veren, daha kalın bir gövde sunan yeni bir tasarımı da görebilecek. Bu durum eğer düzelirse lensler, flaş ve LiDAR tarayıcı arka camla beraber aynı hizada olabilecek.



