iPhone 14 hakkında detaylar teknoloji meraklılarının gündeminde yer alıyor. Apple lansmanı sonrası yeni akıllı telefon serisinin özellikleri ve fiyatları merak konusu oldu. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14, Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar?

iPHONE 14 ÖZELLİKLERİ NELER?

İPhone 14 pro max özellikleri:

Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g

iPhone 14 Pro özellikleri:

Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g

iPhone 14 Pro Max Amerika fiyatı 1099 dolar. iPhone 14 Pro’nun fiyatı 999 dolar.

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14: 30.999 TL

iPhone 14 Plus: 34.999 TL

iPhone 14 Pro: 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max: 43.999 TL

