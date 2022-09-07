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iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? Apple lansmanı için beklenen gün geldi!

07.09.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone 14 serisi için beklenen gün geldi. Teknoloji devi Apple'ın İOS 16 işletim sistemi ile birlikte piyasa çıkması beklenen akıllı telefonun ne zaman satışa sunulacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Öte yandan telefonun çentiksiz ekran ve Pro olmayan büyük ekranlı farklı bir versiyon ile satışa sunulması bekleniyor. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? Apple lansmanı için beklenen gün geldi!

iPhone 14'ün fiyatı, çıkış tarihi, özellikleri ve tasarımı merak konıusu oldu. Apple'ın yeni akıllı telefon serisinin tanıtımı bugün yapılacak. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple'ın lansman tarihi ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İPHONE 14 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi açıklandı. Şirketin açıklamasına göre, iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı "Far Out" etkinliği, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü TSİ 20:00'de gerçekleşecek. iPhone 14 ailesinin, 7 Eylül'de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkması bekleniyor.

Ayrıca iPhone 14'den sızan ilk fotoğraflara göre yeni modeller şu şekilde olacak:

6,1 inç iPhone 14,
6,1 inç iPhone 14 Pro,
6,7 inç iPhone 14 Max
6,7 inç iPhone 14 Pro Max (Weibo)

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

iPhone 14 modellerinin fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Gelen yeni bilgilere göre yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine göre 100 dolar daha yüksek olacak.

iPhone 14 fiyatı- 799 dolar

iPhone 14 Max fiyatı - 899 dolar

İPHONE 14 PRO NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 Pro fiyatı- 1099 dolar

İPHONE 14 PRO MAX FİYATI KAÇ TL OLACAK?

iPhone 14 Pro Max fiyatı - 1199 dolar

iPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarımın yerine delik + hap’ tasarıma geçileceği tahmin ediliyordu ancak yeni iddialar bunun tersini gösteriyor. Standart iPhone 14 modellerinde 2017'den bu yana kullanılmaya devam etmekte olan çentikli tasarım yer alacak.

İPHONE 14 İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde iki kesiğin yer alması, bunlardan birinin tek bir hap şeklinde diğerinin ise nokta şeklinde olması bekleniyordu. Ancak son dakika söylentiler bu konuda ilginç bir bilgi verdi. Apple'ın bu iki kesiğin arasında yer alan ekran boşluğunu yazılımsal olarak siyaha çevirip kapatacağı, böylece aşağıda da göreceğiniz gibi ekranda iki kesik değil tek bir büyük kesik görüneceği öne sürüldü.

çentik

İddialara göre Apple, bu boşluğu yeşil ve turuncu kamera ve mikrofon gizlilik göstergeleri (ışıkları) için kullanacak. Şu anda, bu göstergeler Face ID destekli iPhone modellerinde çentiğin sağında görüntüleniyor. Fakat iPhone 14 Pro modelleriyle bu durum değişecek gibi duruyor.

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