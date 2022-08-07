iPhone 14 ne zaman çıkar? iPhone 14 özellikleri nedir, hangi renkler çıkacak, fiyatı açıklandı mı?

Yeni iPhone modeli ve serisinin çıkış tarihi ve detayları merak konusu oldu. Eylül ayında Apple'ın yeni seri tanıtımı yapılması bekleniyor. iPhone 14 serisinin renkleri, modelin kalıbı ve özellikleri, fiyatları gibi pek çok detay teknoloji severler tarafından araştırılıyor. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler? iPhone 14 fiyatı açıklandı mı, renkleri belli oldu mu?

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni iPhone 14 ailesinin de Eylül 2022'de tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Son iddialara göre Apple iPhone 14 ailesini 13 Eylül'de tanıtacak.

İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 14 serisinin fiyatları bu şekilde bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

İPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ VE SÖYLENTİLER

Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.

Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.

iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.

İPHONE 14 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?

iPhone 14 ve 14 Max için siyah, kırmızı, beyaz, mor ve mavi renkleri; iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max için altın, grafit, mor ve gümüş renklerde geleceği söylentiler arasında.



