HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 14 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 14 çıkış tarihi

iPhone 14 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 14 çıkış tarihi

26.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14 çıkış tarihi ve fiyat vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modellerini tanıtmak için gün sayıyor. Yeni modellerin çıkış tarihi merakla beklenirken, dün akşam saatlerinde Apple’dan sürpriz bir açıklama yapıldı. Peki iPhone 14 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte iPhone 14 çıkış tarihi ile ilgili merak edilenler...

iPhone 14 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 14 çıkış tarihi

iPhone 14 serisinin çıkış tarihi merak konusu oldu. Apple'dan yeni model tanıtım tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki iPhone 14 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte iPhone 14 çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 14'ün çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. Her sene belirli tarihlerde iPhone’un bir üst modelinin tanıtımı yapılırken, şirketten henüz bu senenin tanıtım tarihi ile ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Ancak tanıtımın Eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca iPhone 14'den sızan ilk fotoğraflara göre yeni modeller şu şekilde olacak:

6,1 inç iPhone 14,
6,1 inç iPhone 14 Pro,
6,7 inç iPhone 14 Max
6,7 inç iPhone 14 Pro Max (Weibo)

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 modellerinin fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Gelen yeni bilgilere göre yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine göre 100 dolar daha yüksek olacak.

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şöyle olması beklenmekte:

iPhone 14 fiyatı- 799 dolar

iPhone 14 Max fiyatı - 899 dolar

iPhone 14 Pro fiyatı- 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max fiyatı - 1199 dolar

iPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarımın yerine delik + hap’ tasarıma geçileceği tahmin ediliyordu ancak yeni iddialar bunun tersini gösteriyor. Standart iPhone 14 modellerinde 2017'den bu yana kullanılmaya devam etmekte olan çentikli tasarım yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Telefonum çekmiyor" derdine son! Elon Musk ile iş birliği yaptılar"Telefonum çekmiyor" derdine son! Elon Musk ile iş birliği yaptılar
Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'
Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı! Altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Apple iphone 14 iphone 14 fiyat iphone 14 pro max fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Şizofren babaya yapılanlar şoke etti! 100 milyon lira için...

Şizofren babaya yapılanlar şoke etti! 100 milyon lira için...

Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'

Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'

Sır ölümünde yeni gelişme: İç çamaşırında başka bir kadına...

Sır ölümünde yeni gelişme: İç çamaşırında başka bir kadına...

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı mülteci için yuvasını yıktı! Şimdi Ukrayna'ya gidiyor

Ukraynalı mülteci için yuvasını yıktı! Şimdi Ukrayna'ya gidiyor

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Bahçesinde bir anda karşısına çıktı! “Canlı canlı yiyecekti”

Bahçesinde bir anda karşısına çıktı! “Canlı canlı yiyecekti”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.