iPhone 14 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 14 çıkış tarihi

iPhone 14 serisinin çıkış tarihi merak konusu oldu. Apple'dan yeni model tanıtım tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki iPhone 14 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte iPhone 14 çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 14'ün çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. Her sene belirli tarihlerde iPhone’un bir üst modelinin tanıtımı yapılırken, şirketten henüz bu senenin tanıtım tarihi ile ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Ancak tanıtımın Eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca iPhone 14'den sızan ilk fotoğraflara göre yeni modeller şu şekilde olacak:

6,1 inç iPhone 14,

6,1 inç iPhone 14 Pro,

6,7 inç iPhone 14 Max

6,7 inç iPhone 14 Pro Max (Weibo)

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 modellerinin fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Gelen yeni bilgilere göre yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine göre 100 dolar daha yüksek olacak.

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şöyle olması beklenmekte:



iPhone 14 fiyatı- 799 dolar

iPhone 14 Max fiyatı - 899 dolar

iPhone 14 Pro fiyatı- 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max fiyatı - 1199 dolar

iPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarımın yerine delik + hap’ tasarıma geçileceği tahmin ediliyordu ancak yeni iddialar bunun tersini gösteriyor. Standart iPhone 14 modellerinde 2017'den bu yana kullanılmaya devam etmekte olan çentikli tasarım yer alacak.

