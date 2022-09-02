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iPhone 14 ne zaman çıkıyor, Türkiye fiyatı ne kadar ve hangi renkleri var? iPhone 14 çıkış tarihi!

02.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14 çıkış tarihi ve fiyatı merak konusu oldu. Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone 14 serisinin tanıtımı için geri sayım sürüyor. Yeni modellerin çıkış tarihi merak edilirken, Daha önce uydu bağlantısı desteği geleceği söylenen yeni seriye ilişkin flaş sızıntılar gerçekleştirildi. Peki iPhone 14 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte iPhone 14 çıkış tarihi ile ilgili merak edilenler...

iPhone 14 ne zaman çıkıyor, Türkiye fiyatı ne kadar ve hangi renkleri var? iPhone 14 çıkış tarihi!

Apple, yeni akıllı telefon modellerini tanıtmak için gün sayıyor. Apple'dan yeni model tanıtım tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki; iPhone 14 ne zaman çıkıyor, Türkiye fiyatı ne kadar ve hangi renkleri var?

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 14'ün çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. Her sene belirli tarihlerde iPhone’un bir üst modelinin tanıtımı yapılırken, şirketten henüz bu senenin tanıtım tarihi ile ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Ancak tanıtımın Eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca iPhone 14'den sızan ilk fotoğraflara göre yeni modeller şu şekilde olacak:

6,1 inç iPhone 14,
6,1 inç iPhone 14 Pro,
6,7 inç iPhone 14 Max
6,7 inç iPhone 14 Pro Max (Weibo)

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 modellerinin fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Gelen yeni bilgilere göre yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine göre 100 dolar daha yüksek olacak.

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şöyle olması beklenmekte:

iPhone 14 fiyatı- 799 dolar

iPhone 14 Max fiyatı - 899 dolar

iPhone 14 Pro fiyatı- 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max fiyatı - 1199 dolar

iPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarımın yerine delik + hap’ tasarıma geçileceği tahmin ediliyordu ancak yeni iddialar bunun tersini gösteriyor. Standart iPhone 14 modellerinde 2017'den bu yana kullanılmaya devam etmekte olan çentikli tasarım yer alacak.

IPHONE 14 İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde iki kesiğin yer alması, bunlardan birinin tek bir hap şeklinde diğerinin ise nokta şeklinde olması bekleniyordu. Ancak son dakika söylentiler bu konuda ilginç bir bilgi verdi. Apple'ın bu iki kesiğin arasında yer alan ekran boşluğunu yazılımsal olarak siyaha çevirip kapatacağı, böylece aşağıda da göreceğiniz gibi ekranda iki kesik değil tek bir büyük kesik görüneceği öne sürüldü.

çentik

İddialara göre Apple, bu boşluğu yeşil ve turuncu kamera ve mikrofon gizlilik göstergeleri (ışıkları) için kullanacak. Şu anda, bu göstergeler Face ID destekli iPhone modellerinde çentiğin sağında görüntüleniyor. Fakat iPhone 14 Pro modelleriyle bu durum değişecek gibi duruyor.

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