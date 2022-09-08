iPhone 14 hakkında detaylar teknoloji meraklılarının gündeminde. Apple lansmanı sonrası yeni akıllı telefon serisinin özellikleri ve fiyatları merak konusu oldu. Peki, iPhone 14 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPHONE 14 ÖZELLİKLERİ NELER?

İPhone 14 pro max özellikleri:

Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g

iPhone 14 Pro özellikleri:

Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g

iPhone 14 Pro Max Amerika fiyatı 1099 dolar. iPhone 14 Pro’nun fiyatı 999 dolar.

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14: 30.999 TL

iPhone 14 Plus: 34.999 TL

iPhone 14 Pro: 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max: 43.999 TL

