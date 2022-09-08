iPhone 14 hakkında detaylar teknoloji meraklılarının gündeminde. Apple lansmanı sonrası yeni akıllı telefon serisinin özellikleri ve fiyatları merak konusu oldu. Peki, iPhone 14 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?
İPhone 14 pro max özellikleri:
Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
İşlemci: Apple A16 Bionic çip
Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g
iPhone 14 Pro özellikleri:
Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
İşlemci: Apple A16 Bionic çip
Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g
iPhone 14 Pro Max Amerika fiyatı 1099 dolar. iPhone 14 Pro’nun fiyatı 999 dolar.
iPhone 14: 30.999 TL
iPhone 14 Plus: 34.999 TL
iPhone 14 Pro: 39.999 TL
iPhone 14 Pro Max: 43.999 TL
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