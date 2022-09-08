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iPhone 14 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

08.09.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone 14 serisinin tanıtımı geçtiğimiz gün yapıldı. Apple'ın "Far Out" adlı etkinliği TSİ ile 20:00'de yapıldı. Apple lansmanında öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik. Peki, iPhone 14 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtı...

iPhone 14 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 14 hakkında detaylar teknoloji meraklılarının gündeminde. Apple lansmanı sonrası yeni akıllı telefon serisinin özellikleri ve fiyatları merak konusu oldu. Peki, iPhone 14 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

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iPHONE 14 ÖZELLİKLERİ NELER?

İPhone 14 pro max özellikleri:

Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g

iPhone 14 Pro özellikleri:

Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g

iPhone 14 Pro Max Amerika fiyatı 1099 dolar. iPhone 14 Pro’nun fiyatı 999 dolar.

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İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14: 30.999 TL

iPhone 14 Plus: 34.999 TL

iPhone 14 Pro: 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max: 43.999 TL

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