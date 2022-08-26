iPhone 14 Pro'dan yeni sızıntılar! 7 Eylül'de tanıtılacak modelden birçok detayı gösterdikleri iddia edildi

Apple, 7 Eylül Çarşamba günü bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından, Asya'dan gelen birkaç sızıntı, iPhone 14 Pro'nun ekran deliklerini gösterdiğini iddia ediyor. Başka bir sızıntının ise iPhone 14 Pro'nun yeni renkler de dahil olmak üzere renk seçenekleri yelpazesini gösterdiği iddia ediliyor.

HAP VE YUVARLAK ŞEKLİNDE İKİ YENİ ÇENTİK

Sızıntı kaynağı "DuanRui", Çin'in Facebook'u Weibo'da birkaç fotoğraf paylaştı. Bunlardan biri iddialara göre iPhone 14 Pro'nun hap ve yuvarlak şeklinde olacak iki yeni ekran çentiğini gerçek dünyada, yakın planda gösterdi.

RENK SEÇENEKLERİ

Bir diğer sızıntı ise iPhone 14 Pro'nun renk seçenekleri hakkındaydı. iPhone 14 Pro'nun kukla modellerinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle yeni modelin Altın, Grafit ve Gümüş renk seçeneklerine sahip olacağı iddia edildi.

Görüntülerle birlikte ayrıca koyu mor ve mavi şeklindeki diğer iki renk seçeneğinin de "Pro" iPhone serisinde olacağı öne sürüldü. Altın ve Mor modellerin anten bantlarının, önceki nesil iPhone'lardan farklı olarak beyaz olması nedeniyle çerçeve ile kontrast oluşturduğunu da belirtmekte fayda var.

Ayrıca, tüm bu görüntülerin herkesi yanıltacak bir şekilde sahte olma ihtimallerini de unutmamak gerek.

Bu yılın başlarında, hem iPhone 14 hem de iPhone 14 Pro modellerinin mor renkte satışa sunulacağı dedikodusu çıkmıştı.

iPhone 14 serisi ile alakalı diğer iddialar ise şöyle;

IPHONE 14'ÜN FİYATI

iPhone 14 serisinin fiyatları için yapılan tahminler;

iPhone 14: 799 dolar

iPhone 14 Max: 899 dolar

iPhone 14 Pro: 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max: 1199 dolar

IPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ

Mark Gurman'a göre, standart iPhone 14, iPhone 13'e benzer görünecek. Ancak şirket 5.4 inçlik "mini" modelini kaldıracak ve 6.7 inç ekranlı bir model (iPhone 14 Max olarak adlandırılması bekleniyor) ekleyecek. Apple böylece bu boyutta bir ekrana sahip ancak Pro model olmayan bir iPhone'u ilk kez piyasaya sürecek. Apple, standart iPhone 14 modellerinde iPhone 13'te kullandığı A15 yongasını yer verecek.

Apple, iPhone 14 Pro serisi için ise daha büyük değişiklikler planlıyor. Şirket iPhone 14 Pro modellerinde çentiği, Face ID sensörleri için hap şeklinde ve kamera için nokta şeklinde bir alanla değiştirecek. Böylece ekran/kasa oranı yükselecek. Bu, kullanıcılara biraz daha fazla ekran alanı sağlayacak. Şirket ayrıca iPhone 14 Pro'ya daha hızlı bir çip de ekleyecek.

iPhone 14 Pro modellerindeki en önemli değişiklikler, kamera sisteminde olacak. Pro modeller, 12 megapiksel ultra geniş kamera ve telefoto kameranın yanı sıra 48 megapiksel geniş açılı kamera ile güncellenecek. Apple'ın ayrıca video kaydı ve pil ömründe iyileştirmeler planladığı da söyleniyor.

APPLE IPHONE 14 İLE BİRLİKTE NELER TANITACAK?

Etkinlikte şüphesiz ki 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'in tanıtılması bekleniyor. iPhone 14 serisinin dışında etkinlikte tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise şöyle;