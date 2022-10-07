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iPhone 14 renkleri: Apple iPhone 14 ve iPhone 14 pro max renkleri hangileri?

07.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen cep telefonu modellerinden biri iPhone’dur. iPhone, Apple markası tarafından tasarlanan ünlü bir akıllı telefon modelidir. Birçok farklı cep telefonu modeli üreten marka, son olarak İPhone 14 serisini yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sundu.

iPhone 14 renkleri: Apple iPhone 14 ve iPhone 14 pro max renkleri hangileri?

Apple’ın yeni ürünleri arasında yer alan iPhone 14 cep telefonu modelleri birçok farklı özelliğe sahiptir. Apple ilk defa iPhone serisinde 48 MP kameraya sahip bir cihaz üretti. Bu akıllı cep telefonu modellerinde trafik kazası algılama, uydu üzerinden acil sos çağrısı (güvenlik servisi) gibi birçok özellik mevcuttur. Yepyeni ve göz alıcı iPhone 14 mini renkleri, kullanıcıların telefon seçiminde önemli bir rol oynar. iPhone renkleri hem iPhone 14 hem de iPhone 14 Max Pro için benzer kullanılmıştır. Tüm iPhone 14 akıllı cep telefonu modellerinin ön yüzeyi cam&seramik karışımı bir malzeme kullanılarak yapılmıştır. Arka yüzeyleri ise dokulu mat cam kullanılarak tasarlanmıştır.

iPhone 14 renkleri

iPhone 14 akıllı cep telefonu modelleri son derece şık tasarımları ile dikkat çekmektedir. Son dönemlerin en farklı tasarımına sahip olan bu telefon modelleri iki delikli ekrana sahiptir. Suya, sıçramalara ve toza karşı oldukça dayanıklıdır. Ekran boyutu 6.1 inçtir. A16 bionic çipe sahip olmakla birlikte iki adet performans çekirdeğine ve dört adet verimlilik çekirdeğine sahiptir.

Kapasite olarak ise 128 gb, 256 gb. 512 gb ve 1 tb kapasite alternatifleri bulunmaktadır. Ağırlıkları ise 200 ile 250 gram arasındadır. Paslanmaz çelik tasarıma sahip olan bu seri birbirinden farklı ve capcanlı renk seçenekleri ile öne çıkmaktadır. İPhone 14’ün en çok tercih edilen renkleri:

  • Mavi
  • Mor
  • Gece Yarısı
  • Yıldız Işığı
  • Product Red

iPhone 14 Pro Max renkleri

iPhone 14 pro max modelleri de diğer modeller gibi paslanmaz çelik tasarım özelliğine sahiptir. Aynı şekilde iPhone 14 serisinde olduğu gibi 158 gb, 256 gb, 512 gb ve 1 tb kapasite alternatifleri bulunmaktadır. Ekran boyutu 6.7 inçtir. Dışarıdan gelebilecek her türlü darbeye karşı fazlasıyla sağlamdır.

Ekranın köşeleri ise yuvarlatılmış bir tasarımına sahiptir. Zarif tasarımı, uzun ömürlü bataryası ve birçok farklı özelliği ile kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. Geniş renk seçeneğine sahip bu modelde öne çıkan renkler:

  • Uzay Siyahı
  • Gümüş
  • Altın
  • Derin Mor
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Apple iPhone iphone 14
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