iPhone 14 şekilleniyor! Tasarımı nasıl olacak?

Apple, iPhone 12 ile köşeli hatlara geçmişti ve iPhone 13’te de bu tasarımı korumuştu. iPhone 13’te tasarım tarafındaki en büyük yenilik ise çentik boyutunun küçültülmesi olmuştu. Apple bunu büyük bir yenilik olarak duyurdu. Ancak Apple'ın rakipleri, ekran altı kamera teknolojilerini kullanıma sunmaya başlamıştı.

İŞTE iPHONE 14'ÜN TASARIMI İÇİN GELEN BİLGİLER

Peki iPhone 13 sonrası çıkacak olan iPhone 14 nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacak? Bu sorunun detayları geçtiğimiz gün ortaya çıkmaya başladı. Aslında ilk iddialar iPhone 14’ün çentiksiz bir ekranla geleceği yönündeydi. Hatta hala iPhone 14'ün çentiksiz bir ekrana sahip olacağını veya damla çentikli bir yapıya kavuşacağını düşünenler var. Fakat Apple’a yakın bazı kaynaklardan sızdığı iddia edilen yeni bilgilere göre iPhone 13’teki tasarım iPhone 14’te de aynı şekilde korunmaya devam edecek.

Yani bu iddiaya göre, önümüzdeki yıl çentiksiz bir iPhone gelmeyebilir. Aslında bu görüş doğru olabilir zira Apple’ın iPhone 13 ile elden geçirdiği bir tasarım dilini sadece 1 yıl kullanması büyük bir sürpriz olurdu. Dolayısıyla iPhone 14’ün iPhone 13 ile aynı tasarımla gelecek olması bizleri şaşırtmayacak. Ancak yine de çentiksiz veya damla çentikli bir iPhone 14 görmemiz ihtimaller dahilinde.

Valve’e göre gelecek mobil platformlarda

