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iPhone 14 serisi şimdi satışta! İşte merak edilen o modeller ve fiyatları

23.09.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon markaları arasında öncü konumda olan Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 14 serisini tanıttı. Serinin en çok dikkat çeken üç modeli iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye'de satışa sunulur sunulmaz büyük ilgiyle karşılandı. Gelin, çok konuşulan iPhone 14 serisini birlikte keşfedelim.

iPhone 14 serisi şimdi satışta! İşte merak edilen o modeller ve fiyatları

Başarılı ve kaliteli akıllı cihazlarıyla adından sıkça söz ettiren Apple, yeni çıkardığı iPhone 14 serisiyle akıllı telefon dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Apple ailesinin en yeni modelleri arasında yer alan iPhone 14 serisinin; şık tasarımı, güçlü pil ömrü, ekran kalitesi, A16 bionic işlemcisi, acil durum uydu bağlantısı, suya dayanıklılık gibi özellikleri kısa sürede kullanıcıların dikkat çekmeyi başardı. Kullanıcılarının çok beğendiği ve yüksek fiyatını sonuna kadar hak ettiğini düşündüğü iPhone 14 serisini keşfetmek isterseniz;

Trendyol'da satışta olan iPhone 14'lere buradan,

Amazon'dakilere ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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