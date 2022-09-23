iPhone 14 serisi şimdi satışta! İşte merak edilen o modeller ve fiyatları

Başarılı ve kaliteli akıllı cihazlarıyla adından sıkça söz ettiren Apple, yeni çıkardığı iPhone 14 serisiyle akıllı telefon dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Apple ailesinin en yeni modelleri arasında yer alan iPhone 14 serisinin; şık tasarımı, güçlü pil ömrü, ekran kalitesi, A16 bionic işlemcisi, acil durum uydu bağlantısı, suya dayanıklılık gibi özellikleri kısa sürede kullanıcıların dikkat çekmeyi başardı. Kullanıcılarının çok beğendiği ve yüksek fiyatını sonuna kadar hak ettiğini düşündüğü iPhone 14 serisini keşfetmek isterseniz;

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