iPhone 14 tanıtımı bugün saat kaçta? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 14 tanıtımı için geri sayım devam ediyor. Teknolojiseverler Apple tarafından bugün gerçekleştilecek lansmana ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Pek, Aplle iPhone 14 tanıtımı ne zaman, saat kaçta? iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

iPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

iPhone 14 lansmanı 7 Eylül Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak.

Öte yandan iPhone 14'ün Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

iPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

iPhone 14 ile ilgili edinilen bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri'nde iPhone 14 799 dolar, iPhone 14 Max 899 dolar, iPhone 14 Pro 1099 dolar, iPhone 14 Pro Max isre 1149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

iPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NE?

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarım olacağı konuşuluyor. iPhone 14 ise 2017 yılından beri kullanılan çentikli tasarımıyla raflarda yer alacağı bilinen detaylar arasında.

Öte yandan iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde, iki kesiğin arasında bulunan ekran boşluğunun yazılımsal olarak siyaha çevrilip kapatılacağı ve böylelikle ekranda iki kesik yerine tek bir büyük kesik olacağı iddia ediliyor.

iPhone 14 ile ilgili tüm detaylar bugün gerçekleşecek lansmanda netliğe kavuşacak.

