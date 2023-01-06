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  4. iPhone 14'teki özellik Android telefonlara da gelecek! Telefon çekmese de iletişim kurulabilecek

iPhone 14'teki özellik Android telefonlara da gelecek! Telefon çekmese de iletişim kurulabilecek

06.01.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 14 ailesiyle uydu bağlantısı özelliğini sundu. Apple'ın "Uydu ile Acil SOS özelliği" dediği bu özellik, kapsama alanı dışındayken acil servise kısa mesaj göndermeyi sağlıyor. Böylece telefonun çekmediği veya Wi-Fi ve hücresel bağlantının olmadığı yerlerde iletişime geçilebiliyor. Bu özellik, şimdi Android üreticilerini de harekete geçirdi. Kurulan yeni bir ortaklık sayesinde bu yılın sonuna doğru üst model Android telefonlara da uydu bağlantısı özelliği getirilecek.

iPhone 14'teki özellik Android telefonlara da gelecek! Telefon çekmese de iletişim kurulabilecek

Apple'ın iPhone 14'ünde bulunan uydu bağlantısı özelliği dikkat çekmişti. Kapsama alanı dışındayken meydana gelebilecek acil durumlarda iletişime geçebilmeyi sağlayan bu özelliğin Android telefonlara da gelmesi bekleniyordu. Görünüşe göre geliyor da. Bu konu hakkında kurulmuş yeni bir ortaklık bize çok şey söylüyor.

ÜST SEVİYE ANDROİD AKILLI TELEFONLARA UYDU BAĞLANTISI

BBC'nin haberine göre, Uydu telefonu firması Iridium ile çip devi Qualcomm arasında yeni bir ortaklık kuruldu. Bu yeni ortaklık, yılın ilerleyen zamanlarında üst seviye Android akıllı telefonlara uydu bağlantısı getirecek.

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Bu, özelliğin bulunacağı Android telefonların kapsama alanının olmadığı yerlerde, mesaj göndermek ve almak için geçen uydulara bağlanabileceği anlamına gelecek.

KARAR ÜRETİCİDE

Yeni ortaklık, aynı hizmeti belirli bir markaya bağlamadan milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına daha erişilebilir hale getirecek. Ancak bunu etkinleştirmek üreticiye düşecek.

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Qualcomm, Snapdragon Satellite adlı yeni özelliğin ilk olarak yalnızca premium yongalarına dahil edileceğini, bu nedenle bütçe dostu cihazlarında görünme olasılığının düşük olduğunu kaydetti.

Bu özellik gelecekte muhtemelen tabletlere, dizüstü bilgisayarlara ve hatta araçlara kadar yayılacak ve aynı zamanda acil durum iletişimi ile sınırlı olmayan bir hizmet haline gelecek. Ancak bunun için bir ücret ödenmesi muhtemel.

Uydu ile bağlantı hızlı ve genellikle güvenilir olsa da kablo veya fiber bağlantılardan daha pahalı.

Hindistan ve Çin gibi ülkelerde uydu telefonlarının kullanımını yasak. Bundan dolayı özelliğin kullanımı yerel yönetimlerin düzenlemelerine tabi olacak.

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