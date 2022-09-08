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iPhone 14'ün gizli özelliğini keşfettiler: Açılırken ses çıkartacak! İşte iPhone 14'ün açılış sesi

08.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 14 ailesini dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Etkinlikte Apple'ın bahsetmediği bir özellik ise bir teknoloji uzmanı tarafından keşfedildi. Buna göre iPhone 14'ler artık açılırken tıpkı Mac modellerinde olduğu gibi ses çıkartacak. iPhone 14'ün açılış sesi ise Twitter'dan paylaşıldı.

iPhone 14'ün gizli özelliğini keşfettiler: Açılırken ses çıkartacak! İşte iPhone 14'ün açılış sesi

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max adında 4 yeni iPhone görücüye çıktı. Apple düzenlediği etkinlikte iPhone 14'ün özelliklerini ve fiyatlarını paylaştı. Ancak Apple etkinlikte iPhone 14'ün bazı özelliklerden bahsetmemiş, gizli kalmasını istemiş gibi görünüyor. Bu özelliklerden biri görünüşe göre iPhone 14'ün açılış sesi.

"APPLE, iPHONE 14'E AÇILIŞ SESİ EKLEDİ"

Teknoloji uzmanı Steven Aquino'ya göre, Apple, iPhone 14'e Mac'tekine benzeyen bir açılış sesi ekledi. Bu ses, telefonu açtığınızda duyulacak.

Tweet

Apple yeni iPhone’ları görücüye çıkardı: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatlarıApple yeni iPhone’ları görücüye çıkardı: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Böylece kullanıcılar, iPhone'un ne zaman açılıp kapandığını kolaylıkla anlayabilecek. Özellikle birçok görme engelli iPhone kullanıcısı da telefonlarının yeniden başlatılıp başlatılmadığını fark edebilecek.

Bir Twitter kullanıcısı ise, iOS 16'dan alınan bir dosyaya dayalı olarak iPhone 14'ün açılış sesinin bir önizlemesini paylaştı.

Geliştirici Steve Moser'a göre bu özellik Ayarlar uygulamasındaki Erişilebilirlik menünün altındaki Açma ve Kapanma Sesleri seçeneğinin altında yer alacak.

Henüz iPhone 14'te bu özelliğin yer aldığını gösteren bir video bulunamadı. Bu yüzden teknoloji uzmanlarının paylaşımlarına yine de temkinli yaklaşmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iphone 14
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