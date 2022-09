iPhone 14'ün gizli özelliğini keşfettiler: Açılırken ses çıkartacak! İşte iPhone 14'ün açılış sesi

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max adında 4 yeni iPhone görücüye çıktı. Apple düzenlediği etkinlikte iPhone 14'ün özelliklerini ve fiyatlarını paylaştı. Ancak Apple etkinlikte iPhone 14'ün bazı özelliklerden bahsetmemiş, gizli kalmasını istemiş gibi görünüyor. Bu özelliklerden biri görünüşe göre iPhone 14'ün açılış sesi.

Teknoloji uzmanı Steven Aquino'ya göre, Apple, iPhone 14'e Mac'tekine benzeyen bir açılış sesi ekledi. Bu ses, telefonu açtığınızda duyulacak.

Böylece kullanıcılar, iPhone'un ne zaman açılıp kapandığını kolaylıkla anlayabilecek. Özellikle birçok görme engelli iPhone kullanıcısı da telefonlarının yeniden başlatılıp başlatılmadığını fark edebilecek.

Bir Twitter kullanıcısı ise, iOS 16'dan alınan bir dosyaya dayalı olarak iPhone 14'ün açılış sesinin bir önizlemesini paylaştı.

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA