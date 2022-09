iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i tercih etmek için 7 neden

En iyi telefon markaları arasında yer alan Apple, her zaman başarılı ve kaliteli modeller üreterek birçok kişinin takdirini kazanıyor. Apple ailesinin en yeni modelleri olan iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, kullanıcılara ihtiyaçları ve beğenileri doğrultusunda birçok özellik sunuyor. Güçlü pil ömrü, hızlı şarj desteği, ekran kalitesi ve suya dayanıklılık gibi özelliklerle dikkat çeken modellerin yenilikçi fonksiyonları da bulunuyor. Dinamik Ada, gelişmiş kameralar, always on display ekran ve yeni çıkış yapan A16 bionic işlemci; kullanıcılar tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Hazırsanız iPhone 14 serisi akıllı telefonları incelemeye başlayalım.

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14’ün teknik özellikleri

Apple iPhone ailesinin 14 serisi içinde zengin özellikleriyle birçok kişinin ilgisini cezbeden Apple iPhone 14, teknik özellikler kısmında kullanıcıların beğenisini kazanacak bir dolu yenilik sunuyor. 6.1 inç boyutuyla geniş OLED ekran deneyimi yaşatan model, Super Retina XDR ekran özelliğiyle siyah ve beyaz renklerinin en gerçekçi tonda görülmesini sağlıyor. Ayrıca cihaz, 1170x2532 full HD piksel çözünürlüğe ve 60 Hz ekran yenileme hızına sahip. Modelin 128, 256 ve 512 GB depolama kapasitesine sahip seçenekleri bulunuyor. Renk konusunda ise kırmızı, mavi, siyah, mor ve beyaz gibi çeşitlilik sunarak kullanıcılara en sevdikleri rengi seçme şansı tanıyor. 12 MP çift kamera sistemiyle merak uyandıran model, F1.5 diyafram açıklığına sahip. Cihaz, ön kamerada da 12 MP çözünürlük sunarak başarılı selfieler çekilmesini sağlıyor. 3279 mAh pil gücüyle dikkatleri üzerine toplayan model, 20 watt gücünde hızlı şarj desteğine sahip. Üstelik kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. 6 GB RAM'e sahip Apple iPhone 14, 6 çekirdekli A15 bionic işlemci kullanıyor. Alüminyum malzeme kalitesiyle darbelere karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor. Apple iPhone 14'ün IP68 derecesinde suya dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.

Apple iPhone 14’ün avantaj ve dezavantajları

Modelin kullanıcıyı mutlu eden birçok avantajı bulunuyor. Bunlardan bazıları:

Apple iPhone 14, kendisinden önce çıkış yapan bütün iPhone modellerinden daha fazla pil ömrüne sahip.

Dayanıklı malzeme kalitesi ve su geçirmez özelliği sayesinde uzun ömürlü kullanım sunuyor.

172 gram ağırlığıyla Pro modelden daha hafif olan Apple iPhone 14, çok daha kolay taşınıyor.

14 serisi iPhone modelleri arasında en ucuz model olan Apple iPhone 14, önemli bir fiyat avantajı sunuyor.

Cihazın bazı dezavantajları da bulunuyor:

Modelin Apple iPhone 13 döneminde tanıtılan A15 bionic işlemciyi kullanması önemli bir dezavantaj.

Apple iPhone 14'te birçok kullanıcının severek takip ettiği always on display özelliği bulunmaması dezavantaj yaratıyor.

İlk defa 14 serisi iPhone modelleriyle gelen Dinamik Ada özelliği ne yazık ki Apple iPhone 14 modelinde bulunmuyor.

Apple iPhone 14 kullanıcılarının yorumları

Apple iPhone 14 kullanıcılarının en çok memnun olduğu nokta, pil gücünün uzun saatler yetmesi oluyor. Aynı şekilde hızlı şarj özelliği sayesinde şarj süresinin kısa olması da kullanıcılar tarafından övgüyle anlatılıyor. Apple iPhone 14 kullananlar tıpkı Pro modelinde olduğu gibi 6.1 inç geniş ekrana çok daha uygun fiyata sahip oldukları için memnun olduklarını dile getiriyorlar. Ancak modelin fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen kullanıcılar da bulunuyor. Modelin kamera özellikleri genel olarak kullanıcıları memnun etse de profesyonel seviyede kamera çekimleri yapanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Apple iPhone 14 kullanıcı yorumları arasında en çok ürünün hâlâ A15 bionic işlemciyi kullanıyor olması eleştiriliyor. Birçok kullanıcı yeni bir model olan üründe A16 bionic işlemciyi deneyimlemek istediğini belirtiyor.

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro’nun teknik özellikleri

Apple iPhone 14 modeline oranla daha yüksek özelliklere sahip olan Apple iPhone 14 Pro, farklı özellikler de ortaya koyarak kullanıcılarına kaliteli bir akıllı telefon deneyimi vadediyor. 6.1 inç boyutundaki OLED ekranıyla Apple iPhone 14 modeliyle benzeşse de model, ekran özellikleri kısmında daha gelişmiş özellikler sunuyor. 1179x2556 full HD piksel çözünürlüğü ve 120 Hz ekran yenileme hızıyla sürükleyici bir ekran deneyimi yaşatıyor. Super Retina XDR ekranın yanı sıra always on display özelliğiyle de şık bir tasarım ve pratik özellikler sunuyor. 6 GB RAM kapasitesiyle öne çıkan Apple iPhone 14 Pro'nun en önemli özelliği, Apple'ın en güçlü işlemcisi olan A16 bionic işlemciyi kullanması. İlk defa Apple iPhone 14 Pro modelinde kullanılan A16 bionic, yüksek performans göstererek hız ve güç yönetimi konusunda etkileyici bir performans sergiliyor. 3200 mAh pil kapasitesiyle Apple iPhone 14'ün gerisinde kalan model, güçlü işlemcisi sayesinde pil gücünü üstün bir verimlilikle kullanarak uzun pil süresi sunuyor. Ayrıca hızlı ve kablosuz şarj özellikleri de bulunuyor. Modelin 128, 256, 512 GB ve 1 TB depolama kapasitesine sahip seçenekleri mevcut. Altın, mor, gümüş ve uzay siyahı renk seçenekleriyle çeşitlilik sunuyor. Apple iPhone 14 Pro 'nun öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de klasik çentik tasarımı yerine Dinamik Ada özelliğine sahip olması. Ön kamera ve Face ID sensörünün bulunduğu Dinamik Ada, tercihlere göre büyültülüp küçültülebildiği gibi zamanlayıcı, müzik albümü ve navigasyon seçeneklerinin pratik bir şekilde görülmesini de sağlıyor. Paslanmaz çelik malzeme kalitesiyle kullanıcılarına güven veren modelin IP68 suya dayanıklılık sertifikası da mevcut. Modelin öne çıkan en önemli özellikleri ise kamera kısmında yer alıyor. Ön kamerada 12 MP, arka kamerada 48 MP değeriyle profesyonel bir deneyim yaşatan model, 1.78 diyafram açıklığıyla kullanıcılarının takdirini kazanıyor. Aynı şekilde en çok tercih edilen gece modu ve portre modlarında önemli bir kalite farklı yaratarak en iyi fotoğrafların çekilmesine imkân tanıyor.

Apple iPhone 14 Pro’nun avantaj ve dezavantajları

Apple iPhone 14 Pro, yenilikçi özellikleriyle birçok avantaj sunarak kullanıcılarını memnun ediyor.

Apple iPhone 14 Pro, Apple ailesinin en güncel ve güçlü işlemcisi A16 bionici kullanarak performans avantajı sunuyor.

Başarılı işlemcisi sayesinde pil gücünü verimli tüketen model, 23 saate kadar video oynatabiliyor. Böylece kullanıcılarını sürekli şarj düşünme derdinden kurtarıyor.

Model, Dinamik Ada özelliği sayesinde klasik çentik tasarımına yeni bir soluk kazandırıyor. Dinamik Ada'nın önemli bir avantajı da kullanım tercihine göre özelleştirilebilmesi.

Modelin dezavantajları ise:

206 gram ağırlığa sahip model, ağır telefonlardan hoşlanmayanlar için dezavantaj yaratıyor.

Model, özellikler bakımından Apple iPhone 14'e göre çeşitlilik sunmasına rağmen her iki modelin de 6.1 inç boyutunda ekrana sahip olması dezavantaj oluşturuyor.

Apple iPhone 14 Pro’yu kullananların yorumları

Apple iPhone 14 Pro kullanıcı yorumlarına bakıldığında birçok özellikten övgüyle bahsedildiği görülüyor. Dinamik Ada ve always on display özellikleri sayesinde kullanıcılar kendi tarzlarına uygun ekran tasarımları yapabiliyor. Ayrıca ekranı açmadan saati görebilme veya Dinamik Ada üzerinden navigasyon kontrolü gibi özellikler, kullanıcılara daha işlevsel bir telefon deneyimi yaşatarak kullanıcıların takdirini kazanıyor. 6 GB RAM ve Apple A16 Bionic işlemci, kullanıcıların telefonu çok daha hızlı ve performanslı kullanmasını sağladığından kullanıcıları memnun ediyor. Bazı kullanıcılar modelin Apple iPhone 14 modelinden daha düşük pil kapasitesine sahip olmasını eleştiriyor. Pro modelinde daha yüksek pil gücü görmeyi bekleyen kullanıcılar küçük de olsa hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor. Kullanıcı yorumları arasında en çok kameraların başarısına değiniliyor. Birçok kullanıcı "Neden Apple iPhone 14 Pro almalı?" sorusuna yanıt olarak modelin birbirinden başarılı fotoğraf ve video çekimleri yapmasından bahsediyor. Modelin en çok eleştirildiği nokta ise fiyat konusunda oluyor. Ancak bazı kullanıcılar sunulan özelliklerden memnun oldukları için ürünün fiyatını hak ettiğini söylüyor.

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro Max'in teknik özellikleri

iPhone 14 Pro'ya kıyasla daha büyük boyutta üretilen iPhone 14 Pro Max; 160,7 mm uzunluk, 77,6 mm genişlik ve 7,85 mm derinliğe sahip. Ağırlığı 240 gram olan iPhone 14 Pro Max'in ekranı da 6,7 inç. iPhone 14 Pro'nun 2556 x 1179 piksel ekran çözünürlüğü Pro Max modelinde 2796 x 1290 piksel olarak karşımıza çıkıyor. İki modelde de Dinamik Ada, 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi, HDR ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi (P3), Haptic Touch, parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama, birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği bulunuyor. iPhone 14 Pro Max; 29 saate kadar video oynatma, 25 saate kadar online video oynatma, 95 saate kadar ses çalma gibi güçlü pil özellikleriyle serinin diğer modellerinden ayrılıyor.

Apple iPhone 14 Pro Max'in avantaj ve dezavantajları

Modelin birçok avantajı bulunuyor ancak en öne çıkanlar şu şekilde;

iPhone 14 Pro Max'in ekranı, bir akıllı telefondaki en parlak ekran.

iPhone 14 Pro Max, serinin diğer modellerine kıyasla en uzun video oynatma süresini sunuyor.

Ekranı güç verimli hale getiren bir dizi yeni teknolojiye sahip olan iPhone 14 Pro serisindeki hep açık ekran özelliğiyle kilit ekranı sürekli açık kalırken ekran parlaklığı da düşüyor.

Modelin dezavantajları ise;

Büyük telefon kullanmayı sevmeyenler için iPhone 14 Pro Max'in 6,7 inçlik ekranı ve boyutları dezavantaj sayılabilir.

240 gram ağırlığa sahip model, ağır telefon kullanmayı sevmeyenler açısından da dezavataj oluşturuyor.

Apple iPhone 14 Pro Max kullanıcılarının yorumları

iPhone 14 Pro Max kullananların yorumlarına bakıldığında, cihazdan son derece memnun oldukları anlaşılıyor. Özellikle cihazın şarjının çok uzun süre dayanması ve yarım saat gibi kısa bir sürede şarjın %50'sinin dolması oldukça beğenilmiş. Öte yandan cihazın sinematografik çekimlere olanak sağlayan kamerası en çok övgü alan özelliklerden. Büyük telefon modellerinden hoşlananlar iPhone 14 Pro Max'in büyük ekranını oldukça beğendiklerini belirtmiş. Ekran parlaklığına da dikkat çekilmiş.

Apple'ın gururla tanıttığı iPhone 14 serisi akıllı telefonların özelliklerini öğrendiğimize göre, teknoloji harikası bu cihazları tercih etmeniz için 7 nedeni şöyle sıralayabiliriz:

iPhone 14 serisi, şimdiye kadar ki en güçlü iPhonelar olarak karşımıza çıkıyor.

48 MP ana kamera, ön TrueDepth kamera, benzersiz perspektiflere olanak veren Ultra Geniş kamera ve geliştirilmiş bir görüntü kanalı olan Photonic Engine’dan oluşan güçlü görüntü sistemiyle büyüleyici fotoğraflar ve videolar çekmenize olanak sağlıyor.

Hayat kurtarmak için tasarlanan güvenlik özelliklerine sahip: Uydu üzerinden Acil SOS bağlantısı ve trafik kazası algılayabilen çarpışma sensörü.

Ekrana dokunmadan veya telefonun kilidini açmadan her şeyi görebilmenizi sağlayan "her zaman açık" ekran.

Akıllı telefon sektöründe bir ilk olan güvenlik servisi bulunuyor.

iPhone’daki en uzun pil ömrüne sahip olduğunu da atlamayalım.

Her kullanıcının zevkine uygun olarak farklı boyutları bulunan iPhone 14 serisi akıllı telefonların tasarımları oldukça şık ve çok övgü alıyor.

