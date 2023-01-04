iPhone 15 beklenirken, ucuz AirPods Lite iddiası geldi! "Rakiplerine ayak uyduracak"

Apple'ın AirPods ailesi şimdilik AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max'ten oluşuyor. Apple'ın zaman zaman AirPods'un çok daha farklı çeşitlerini üreteceğine dair söylentiler gündeme gelse de henüz böyle bir şey olmadı. Ancak yakında olabilir. Çünkü İngiliz basınında yer bulan bazı iddialar, bize çok dikkat çekici şeyler söylüyor.

İDDİA: "APPLE 'AIRPODS LITE' ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

İngiliz Daily Mail gazetesi, sektör kaynaklarına dayandırarak Apple'ın kablosuz kulaklıklarının rakiplerine ayak uydurmasına yardımcı olacak yeni ve daha ucuz bir sürümünü geliştiriyor olabileceğini yazdı. Teknoloji devinin, 2023'te üçüncü nesil AirPods'lara olan talebin düşmesi korkusuyla 'AirPods Lite' adlı bir ürün üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Haberde iddiayla ilgili birkaç ayrıntı paylaşıldı ve şirket iddialar hakkında henüz yorum yapmadı.

AIRPODS LITE NE KADARA MAL OLACAK?

Habere göre, daha ucuz kulaklıkların, ikinci nesil AirPods'un maliyeti olan 129 dolardan daha düşük bir fiyata mal olması bekleniyor.

AirPods Lite söylentisi doğru olsa bile, henüz ne zaman piyasaya sürülebileceğine dair bir bilgi yok. Ayrıca, kulaklıkların nasıl görüneceği veya hangi özelliklere sahip olacağı hakkında da henüz bir bilgi gelmiş değil. Ancak, aktif gürültü engelleme özelliğine (ANC) sahip olmayacağı neredeyse kesin. Çünkü Apple bu özelliği üst seviye AirPods modellerinde kullanıyor.

Haitong Intl Tech Research'ten analist Jeff Pu, yeni AirPods Lite'ın amacının daha ucuz kablosuz kulaklıklarla rekabet etmek olduğunu söyledi.

