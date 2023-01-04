HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 15 beklenirken, ucuz AirPods Lite iddiası geldi! "Rakiplerine ayak uyduracak"

iPhone 15 beklenirken, ucuz AirPods Lite iddiası geldi! "Rakiplerine ayak uyduracak"

04.01.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 için bekleyiş sürerken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Apple'ın şu anda uygun fiyatlı bir AirPods Lite üzerinde çalıştığı iddia edildi. Teknoloji devinin 'rakiplere ayak uydurmak için daha ucuz kablosuz kulaklıklar geliştirdiği' öne sürülürken, AirPods Lite için fiyat söylentisi de dolaşmaya başladı.

iPhone 15 beklenirken, ucuz AirPods Lite iddiası geldi! "Rakiplerine ayak uyduracak"

Apple'ın AirPods ailesi şimdilik AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max'ten oluşuyor. Apple'ın zaman zaman AirPods'un çok daha farklı çeşitlerini üreteceğine dair söylentiler gündeme gelse de henüz böyle bir şey olmadı. Ancak yakında olabilir. Çünkü İngiliz basınında yer bulan bazı iddialar, bize çok dikkat çekici şeyler söylüyor.

İDDİA: "APPLE 'AIRPODS LITE' ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

İngiliz Daily Mail gazetesi, sektör kaynaklarına dayandırarak Apple'ın kablosuz kulaklıklarının rakiplerine ayak uydurmasına yardımcı olacak yeni ve daha ucuz bir sürümünü geliştiriyor olabileceğini yazdı. Teknoloji devinin, 2023'te üçüncü nesil AirPods'lara olan talebin düşmesi korkusuyla 'AirPods Lite' adlı bir ürün üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Haberde iddiayla ilgili birkaç ayrıntı paylaşıldı ve şirket iddialar hakkında henüz yorum yapmadı.

AirPods

AIRPODS LITE NE KADARA MAL OLACAK?

Habere göre, daha ucuz kulaklıkların, ikinci nesil AirPods'un maliyeti olan 129 dolardan daha düşük bir fiyata mal olması bekleniyor.

AirPods Lite söylentisi doğru olsa bile, henüz ne zaman piyasaya sürülebileceğine dair bir bilgi yok. Ayrıca, kulaklıkların nasıl görüneceği veya hangi özelliklere sahip olacağı hakkında da henüz bir bilgi gelmiş değil. Ancak, aktif gürültü engelleme özelliğine (ANC) sahip olmayacağı neredeyse kesin. Çünkü Apple bu özelliği üst seviye AirPods modellerinde kullanıyor.

Haitong Intl Tech Research'ten analist Jeff Pu, yeni AirPods Lite'ın amacının daha ucuz kablosuz kulaklıklarla rekabet etmek olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun da 'akıllısı' çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyorOnun da 'akıllısı' çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor
Sosyal medyadan videolar paylaşıldı, ekipler harekete geçti! Türkiye'yi kana bulayacaktıSosyal medyadan videolar paylaşıldı, ekipler harekete geçti! Türkiye'yi kana bulayacaktı
3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu! 3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!
Anahtar Kelimeler:
airpods Apple kablosuz kulaklık

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…

Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.