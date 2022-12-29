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iPhone 15 için çarpıcı iddia! "Pil ömrü..."

29.12.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15'in eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Apple'ın yeni iPhone serisinde A17 çipe yer vereceği düşünülüyor. Ancak bu konuda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. iPhone 15'te kullanılması beklenen A17'nin (veya A17 Bionic) güçten çok pil ömrüne odaklanabileceği iddia edildi. Bu iddianın doğru çıkması durumunda, iPhone 15'in daha iyi bir batarya performansı sunması muhtemel görülüyor.

iPhone 15 için çarpıcı iddia! "Pil ömrü..."

Apple'ın iPhone 15'i eylül ayına kadar görücüye çıkarmayacağını düşünsek de bu, iPhone 15 üzerinde çalışmadığı anlamına gelmiyor. Teknoloji devinin şu sıralar iPhone 15 için kolları sıvadığı düşünülüyor. iPhone 15'in özellikleri, iPhone 15'in fiyatı ve iPhone 15'in tasarımına dair gelen sızıntıların hızı da artmış durumda. Hal böyle olunca yeni iPhone için birçok iddia da ortaya atılıyor. Bunlardan sonuncusu oldukça dikkat çekti.

iPHONE 15'İN ODAK NOKTASI PİL Mİ OLACAK? DİKKAT ÇEKEN İDDİA!

9to5Mac'in aktardığı o iddiaya göre; iPhone 15'te kullanılması beklenen A17 çipi (veya A17 Bionic), işlem gücünden çok pil ömrü iyileştirmelerine odaklanabilir.

iPhone2

Çoğu iPhone kullanıcısı, telefonunun pilinin daha uzun saatler dayanmasını istiyor. Eğer bu iddia doğruysa iPhone 15 daha iyi bir batarya performansı sunabilir. Kullanıcılar da bunu memnuniyetle karşılayabilir.

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Yine de Apple'ın A17 için önceliğinin bu olacağına dair garanti vermek mümkün değil.

Elbette iPhone 15'in çıkmasına daha aylar var. Bu süreyi ve henüz her şeyin bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerek.

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Apple iPhone

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