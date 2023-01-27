iPhone 15'in bir özelliği daha belli olmuş olabilir! Daha tanıtılmasına aylar var ama iddialar ciddi

iPhone 15 iddiası gündem oldu. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya ait o iddiaya göre, 2023'ün sonlarında tanıtılacak olan iPhone 15 modelleri Wi-Fi 6E standardını benimseyecek. Kuo, şirketin iPhone 15'i Wi-Fi 6E'ye yükselteceğini söyledi.

BU TEKNOLOJİYİ iPHONE'LARA TAŞIYACAK

Apple, geçen yıl tanıtılan 11 ve 12,9 inç iPad Pro modellerinin yanı sıra yeni Mac mini ve 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinde Wi-Fi 6E kullanıyor. Apple, iPhone 14 serisinde Wi-Fi 6E kullanmadı ancak görünüşe bakılırsa 2023'te bu teknolojiyi iPhone'lara taşımaya hazır.

Kuo ile birlikte analist Blayne Curtis ve Tom O'Malley, "iPhone 15" modellerinin Wi-Fi 6E özelliğine sahip olacağını söyledi. Şu anda Wi-Fi 6E'nin tüm iPhone 15 modellerine mi geleceği yoksa iPhone 15 Pro modellerine özel mi olacağı bilinmiyor.

Yine de iPhone 15'in eylül ayında tanıtılması beklendiğinden, iPhone 15'lerin hangi özelliklere sahip olacağını anlayabilmek için daha uzun bir süre olduğunu unutmamak gerekiyor. Üstelik Wi-Fi 6E'nin lafı geçse de henüz iPhone 15 veya iPhone 15 modellerinde bu özelliğin yer alacağı kesin değil.

WIFI-6E

Wi-Fi 6E cihazları, standart 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında görebileceğinizden daha hızlı bağlantı, daha düşük gecikme süresi ve daha az parazit sağlayabiliyor ve giderek daha yaygın hale geliyorlar.

