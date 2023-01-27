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iPhone 15'in bir özelliği daha belli olmuş olabilir! Daha tanıtılmasına aylar var ama iddialar ciddi

27.01.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15'in eylül ayında tanıtılması beklenirken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 15'in bir özelliği hakkında konuştu. Görünüşe bakılırsa iPhone 15'in özelliklerinden biri şimdiden belli olmuş olabilir. Ancak iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Ultra da olabilir) modellerinden oluşması beklenen iPhone 15 serisinin tanıtılacağı muhtemel güne oldukça uzak olduğumuzu da unutmamak gerekiyor.

iPhone 15'in bir özelliği daha belli olmuş olabilir! Daha tanıtılmasına aylar var ama iddialar ciddi

iPhone 15 iddiası gündem oldu. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya ait o iddiaya göre, 2023'ün sonlarında tanıtılacak olan iPhone 15 modelleri Wi-Fi 6E standardını benimseyecek. Kuo, şirketin iPhone 15'i Wi-Fi 6E'ye yükselteceğini söyledi.

BU TEKNOLOJİYİ iPHONE'LARA TAŞIYACAK

Apple, geçen yıl tanıtılan 11 ve 12,9 inç iPad Pro modellerinin yanı sıra yeni Mac mini ve 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinde Wi-Fi 6E kullanıyor. Apple, iPhone 14 serisinde Wi-Fi 6E kullanmadı ancak görünüşe bakılırsa 2023'te bu teknolojiyi iPhone'lara taşımaya hazır.

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Kuo ile birlikte analist Blayne Curtis ve Tom O'Malley, "iPhone 15" modellerinin Wi-Fi 6E özelliğine sahip olacağını söyledi. Şu anda Wi-Fi 6E'nin tüm iPhone 15 modellerine mi geleceği yoksa iPhone 15 Pro modellerine özel mi olacağı bilinmiyor.

iPhone 15 Pro iddiası gündem oldu! iPhone 15 Pro iddiası gündem oldu!

Yine de iPhone 15'in eylül ayında tanıtılması beklendiğinden, iPhone 15'lerin hangi özelliklere sahip olacağını anlayabilmek için daha uzun bir süre olduğunu unutmamak gerekiyor. Üstelik Wi-Fi 6E'nin lafı geçse de henüz iPhone 15 veya iPhone 15 modellerinde bu özelliğin yer alacağı kesin değil.

WIFI-6E

Wi-Fi 6E cihazları, standart 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında görebileceğinizden daha hızlı bağlantı, daha düşük gecikme süresi ve daha az parazit sağlayabiliyor ve giderek daha yaygın hale geliyorlar.

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