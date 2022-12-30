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iPhone 15'in fiyatı için çok konuşulacak iddia! "İndirim..."

30.12.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15'in fiyatı hakkında çok konuşulacak bir iddia geldi. Apple'ın hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Plus için fiyat indirimini değerlendirdiği iddia edildi. Yani eylül ayında çıkması beklenen yeni iPhone'un hem standart hem de Plus modelinde (iPhone 14'ün fiyatlandırmasına kıyasla) bir indirim söz konusu olabilir. Apple'ın bu konuda resmi bir açıklaması bulunmasa da iddia oldukça dikkat çekici.

iPhone 15'in fiyatı için çok konuşulacak iddia! "İndirim..."

iPhone 15'in özellikleri ve iPhone 15'in tasarımı dışında iPhone 15'in fiyatı da konuşulmaya başlandı. Apple, iPhone 14 ailesini iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşturmuştu. Ancak iPhone 15 ailesinin iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra (Belki yine Pro Max olabilir) modellerinden oluşması bekleniyor. En çok merak edilen konu ise iPhone 15'in fiyatı oluyor. Fakat iPhone 15'in fiyatıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündemde.

iPHONE 15 İÇİN İNDİRİM İDDİASI!

9to5Mac'in haberleştirerek aktardığı o iddiaya göre; Apple, iPhone 15'in hem temel hem de Plus modelleri için (iPhone 14'ün fiyatlarına göre) fiyat indirimi düşünüyor. İndirimli fiyatların, temel ve Plus modeller denildiği için muhtemelen iPhone 15 ve daha büyük ekrana sahip olacak iPhone 15 Plus için geçerli olacağı ileri sürülüyor.

iPhone 14

Haberde, Apple'ın iPhone fiyatlarını düşürmesi fikrinin pek olası görünmediği, ancak iddianın doğru olabileceğine inanmak için sebepler olduğu belirtiliyor.

Habere göre, raporlar, sürekli olarak iPhone 14 Pro ve Pro Max için beklenenden daha yüksek talebe işaret ederken, standart model iPhone 14 ve özellikle iPhone 14 Plus için daha düşük talep olduğunu gösteriyor.

iPhone 15 için çarpıcı iddia! iPhone 15 için çarpıcı iddia!

ÖNEMLİ ORANDA DÜŞÜRMEYİ PLANLADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Söz konusu haberde yer alan iddiada, bazı durumlar göz önüne alındığında, Apple'ın iPhone 15 Plus planlarını tamamen iptal etmesinin mantıklı olacağı söyleniyor. Ancak aynı iddianın içinde ürün yol haritasının çok önceden hazırlandığı ve bunu yapmak için çok geç olduğu ifade ediliyor. Bunun yerine, Apple'ın iPhone 15 Plus'ın fiyatını selefinin seviyesinden önemli oranda düşürmeyi planladığı iddia ediliyor.

Ancak şirket iPhone 15 ile iPhone 15 Plus'ı aynı veya çok yakın bir fiyata satmayacaktır. Bu nedenle Apple'ın iPhone 15'in fiyatını da düşüreceği öne sürülüyor. Hatta şirketin iPhone 15'in fiyatını artık seride bulunmayan mini modelin fiyatına kadar düşürebileceği iddia ediliyor.

Apple'ın bu konuda henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor. Yani söylenenler iddiadan öteye geçemiyor. Yine de bu iddialar dikkate değer bulunuyor.

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