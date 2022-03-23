iPhone 15 Pro'dan ilk söylentiler geldi bile: Apple bunu gizleyebilir

iPhone 15 modelleri için iddialar ortaya çıkmaya başlamasıyla iPhone 15'nin özellikleri de merak edilmeye başlandı. Apple'ın henüz iPhone 14'te nasıl bir teknolojiye yer vereceğini kesin olarak bilmiyoruz. Ancak şirketin Face ID sisteminin ana unsuru olan çentik konusunda önemli bir atacağı düşünülüyor. Bu yüzden iPhone 14'ün tasarımında bir değişiklik bekleniyor. Peki ya iPhone 15 modelleri?

iPHONE 15 PRO'DA EKRAN ALTINA TAŞINACAK

İddialara göre Apple, şimdilik iPhone 15 Pro olarak adlandırdığımız 2023 yılında çıkacak üst seviye iPhone modelinde Face ID'yi ekranın altına alabilir. Böylece ön kameranın yer aldığı delik dışında tamamen ekrandan oluşan bir tasarım elde edilebilir.

Güney Koreli bir web sitesi olan The Elec'in kaynaklarına göre Samsung Display, Apple'ın iPhone 15 Pro modellerinde Face ID'yi ekranın altına gizlemesi için kullanmayı planladığı yeni ekran altı kamera teknolojisini geliştiriyor.

Rapora göre Samsung'un teknolojisi, Galaxy Z Fold3'teki ekran altı kameraya benzer şekilde Face ID sensörlerinin çıplak gözle görünmemesini sağlayacak.

Ekran altı Face ID'nin bir çentikteki kadar etkili veya güvenli olup olmayacağı henüz belli değil. Samsung'un teknolojiyi geliştirmek için Kanadalı OTI Lumionics ile işbirliği yaptığı söyleniyor.

İLK OLARAK GALAXY Z FOLD5'TE KULLANACAK

İddialara göre geliştirme sürecinin programa uygun bir şekilde tamamlanması halinde, Samsung bu teknolojiyi ilk olarak gelecek yıl çıkması beklenen "Galaxy Z Fold5" modelinde kullanmayı planlıyor. Galaxy Z Fold5'i ise iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max izleyecek.

