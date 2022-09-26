HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 15 Pro Max'i unutun! Pro Max'in yerini bu isim alabilir

iPhone 15 Pro Max'i unutun! Pro Max'in yerini bu isim alabilir

26.09.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek yıl iPhone 15'i piyasaya süreceği düşünülen Apple, Pro Max ifadesini tarihe gömebilir. Apple hakkında yaptığı tahminlerle tanınan Mark Gurman, şirketin "Pro Max" iPhone'unu gelecek yıl iPhone 15 Ultra olarak adlandırılabileceğini söyledi. Yani iPhone 15 Pro Max'i unutmamız gerekebilir. Ekim ayındaki olası Apple etkinliği için pek de umut vadeden şeyler söylemeyen Gurman'ın bir müjdesi ise bu durumu unutturabilir.

iPhone 15 Pro Max'i unutun! Pro Max'in yerini bu isim alabilir

Apple iPhone XS ve iPhone XS Max'ten sonra en büyük ekranlı modelini Pro Max takısıyla satışa sunmaya başladı. iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max ve hatta geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 14 Pro Max gibi... Ancak teknoloji yazarı Mark Gurman, Power On isimli haber bülteninin son sayısında Apple'ın iPhone 15 için başka planları olduğunu iddia etti. Gurman'a göre Pro Max takısı iPhone 15 serisinde değişebilir. Diğer bir deyişle iPhone 15 Pro Max'i unutun!

UFUKTA OLASI BİR İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜNÜYOR

Gurman'a göre, Apple iPhone 11 ile kullanılmayan başladığı Pro Max takısını iPhone 15 serisiyle birlikte terk edebilir. Pro Max'in yerini ise Ultra alabilir. Yani önümüzdeki sene en büyük ekranlı iPhone modeli olarak iPhone 15 Pro Max yerine iPhone 15 Ultra'yı görebiliriz.

2022-09-16T141503Z_596620103_RC2DIW9H4HWP_RTRMADP_3_APPLE-IPHONE-USA

Sosyal medyada 'çıldırtan' mizah! Paylaşan paylaşana: &quot;iPhone 7×2 = iPhone 14&quot;Sosyal medyada 'çıldırtan' mizah! Paylaşan paylaşana: "iPhone 7×2 = iPhone 14"

Aslında bu durum hiç de şaşırtıcı olmaz. Çünkü Apple bugüne kadarki en güçlü Apple Silicon çipini M1 Ultra olarak, bugüne kadarki en sağlam Apple Watch'ını da Apple Watch Ultra olarak adlandırdı. Gelecek yıl da bugüne kadarki en büyük ve en güçlü iPhone'unu iPhone 15 Ultra olarak adlandırılabilir.

USB-C MÜJDESİ

Gurman ayrıca gelecek yıl iPhone 15 ile birlikte karşımıza çıkabilecek müjde niteliğinde bir değişikliği de gözler önüne serdi. Buna göre Apple, gelecek yıl USB-C'ye geçiş yapacak.

EKİM ETKİNLİĞİ

Apple'ın ekim ayında yeni Mac ve iPad modellerini tanıtacağı ikinci bir sonbahar etkinliği planladığı öne sürülmüştü. Ancak artık durum böyle olmayabilir. Çünkü Gurman, Apple'ın kalan diğer yeni ürünlerini şu anda dijital bir etkinlik yerine, basın bültenleri, internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve basın brifingleri yoluyla piyasaya sürmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor!WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor!
Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dedilerAntalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler
Erdoğan açıklayacak! Ayrıntılar belli olduErdoğan açıklayacak! Ayrıntılar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Türkiye’nin en büyük siber saldırısı olabilir!

Türkiye’nin en büyük siber saldırısı olabilir!

Aşırı sağcılar kazandı! 'Halk açık bir işaret verdi'

Aşırı sağcılar kazandı! 'Halk açık bir işaret verdi'

İlginizi Çekebilir

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.