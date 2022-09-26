iPhone 15 Pro Max'i unutun! Pro Max'in yerini bu isim alabilir

Apple iPhone XS ve iPhone XS Max'ten sonra en büyük ekranlı modelini Pro Max takısıyla satışa sunmaya başladı. iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max ve hatta geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 14 Pro Max gibi... Ancak teknoloji yazarı Mark Gurman, Power On isimli haber bülteninin son sayısında Apple'ın iPhone 15 için başka planları olduğunu iddia etti. Gurman'a göre Pro Max takısı iPhone 15 serisinde değişebilir. Diğer bir deyişle iPhone 15 Pro Max'i unutun!

UFUKTA OLASI BİR İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜNÜYOR

Gurman'a göre, Apple iPhone 11 ile kullanılmayan başladığı Pro Max takısını iPhone 15 serisiyle birlikte terk edebilir. Pro Max'in yerini ise Ultra alabilir. Yani önümüzdeki sene en büyük ekranlı iPhone modeli olarak iPhone 15 Pro Max yerine iPhone 15 Ultra'yı görebiliriz.

Aslında bu durum hiç de şaşırtıcı olmaz. Çünkü Apple bugüne kadarki en güçlü Apple Silicon çipini M1 Ultra olarak, bugüne kadarki en sağlam Apple Watch'ını da Apple Watch Ultra olarak adlandırdı. Gelecek yıl da bugüne kadarki en büyük ve en güçlü iPhone'unu iPhone 15 Ultra olarak adlandırılabilir.

USB-C MÜJDESİ

Gurman ayrıca gelecek yıl iPhone 15 ile birlikte karşımıza çıkabilecek müjde niteliğinde bir değişikliği de gözler önüne serdi. Buna göre Apple, gelecek yıl USB-C'ye geçiş yapacak.

EKİM ETKİNLİĞİ

Apple'ın ekim ayında yeni Mac ve iPad modellerini tanıtacağı ikinci bir sonbahar etkinliği planladığı öne sürülmüştü. Ancak artık durum böyle olmayabilir. Çünkü Gurman, Apple'ın kalan diğer yeni ürünlerini şu anda dijital bir etkinlik yerine, basın bültenleri, internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve basın brifingleri yoluyla piyasaya sürmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

