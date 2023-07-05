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iPhone 15 serisiyle ilgili çarpıcı iddia! Batarya kapasiteleri...

05.07.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 serisiyle ilgili çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor. Son bir iddia ise oldukça çarpıcı. O iddiaya göre iPhone 15 serisi genel olarak önemli ölçüde daha büyük bataryalara sahip olacak. Peki iPhone 15 modellerinin batarya kapasiteleri ne kadar olacak?

iPhone 15 serisiyle ilgili çarpıcı iddia! Batarya kapasiteleri...

iPhone 15 ile ilgili haberler sürüyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisiyle ilgili son durum merak edilirken, bir iddia dikkat çekti: iPhone 15 serisinin önemli ölçüde daha büyük bataryalara sahip olacağı iddia edildi!

ITHome'a konuşan bir Foxconn çalışanının iddiasına göre, iPhone 15 serisi genel olarak önemli ölçüde daha büyük pillere sahip olacak.

Bununla birlikte, iPhone 15'in %18, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro'nun %14 ve iPhone 15 Pro Max'in %12 daha büyük bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.

iPHONE 15 MODELLERİNİN BATARYA KAPASİTELERİ NE KADAR OLACAK?

iPhone 15 modellerinin batarya kapasitelerinin ise aşağıdaki gibi olacağı öne sürülüyor:

  • iPhone 15: 3,877mAh
  • iPhone 15 Plus: 4,912mAh
  • iPhone 15 Pro: 3,650mAh
  • iPhone 15 Pro Max: 4,852mAh

Eğer doğruysa, bu değişiklikler, iPhone 15 Plus'ın iPhone 15 Pro Max modeline karşı batarya kapasitesindeki üstünlüğünü daha da artıracağı, iPhone 15 Pro'nun ise serinin en küçük bataryaya sahip iPhone'u olarak kalacağı anlamına geliyor.

Elbette bu bilgiler kanıtlı değil.

Ancak iddia edilen kapasiteler, özellikle bu yılki iPhone modellerinin biraz daha kalınlaşarak daha büyük bataryalar için daha fazla iç alan sağlaması beklendiği gerçeği göz önüne alındığında makul görünüyor.

A16 ve A17 Bionic çiplerin verimlilik iyileştirmeleriyle birlikte, tüm iPhone serisinin bu yıl batarya ömründe iyileştirmelere sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

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