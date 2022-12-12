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iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdı! Dudak uçuklatacak

12.12.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son sızıntılar, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları için iddialı planlarından söz ederken, şok bir gelişme yaşandı. Phone 15 Pro Max'in yerini geleceği söylenen iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdı. Buna göre iPhone 15 Ultra'nın fiyatı şok yaşatacak, dudak uçuklatacak!

iPhone 15 Ultra'nın fiyatı sızdı! Dudak uçuklatacak

iPhone 15 ile tanışmamıza daha çok var gibi görünüyor. Apple'ın genellikle eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıttığını düşünürsek, neredeyse önümüzde 9 ay var. Fakat bu, iPhone 15 hakkında gelen sızıntıların, çıkan dedikoduların önünü kesmiyor. Yeni iPhone'lar hakkında aylardır yeni yeni haberler çıkıyor. Hatta bu haberlerden birinde önümüzdeki yıl iPhone 15 Ultra isimli bir modelin geleceği iddia edilmişti. Sızıntı kaynakları iPhone 15 Ultra konusunda neredeyse hemfikirken, şimdi iPhone 15 Ultra'nın fiyatı hakkında şok bir sızıntı yapıldı.

iPHONE 15 ULTRA'NIN FİYATI

Forbes'in haberine göre, iPhone 15 sızıntıları, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları için iddialı planlarını şimdiden ortaya çıkardı. Habere göre sızıntı kaynağı LeaksApplePro, ABD'li alıcıları şok edecek fiyat artışları da dahil olmak üzere iPhone 15 konusunda bir dizi bilgi yayınladı.

LeaksApplePro, iPhone 15 Ultra'nın başlangıç fiyatının 1299 dolara kadar çıkacağını belirtti. Bu, iPhone 14 Pro Max'e göre 200 dolarlık bir artış.

Bununla birlikte, iPhone 15 Ultra'nın 1 TB modelinin fiyatı 1799 doları bulabilir.

iPhone

Geçen ay yapılan bir sızıntıda, iPhone 15 Ultra'nın "malzeme maliyetinin" 100 dolar kadar artacağı iddia edilmişti.

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"DAHA PAHALI BİR IPHONE OLACAK"

Sızıntı kaynağı, “Bu, daha pahalı bir iPhone olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile" dedi.

Öte yandan LeaksApplePro, iPhone 15 Ultra'nın minimum 256 GB ile geleceğini iddia etti.

Titanyum kasayla geleceği dillendirilen iPhone 15 Ultra serideki beşinci model mi olacak yoksa iPhone 15 Pro Max'in yerini mi alacak? Bu sorunun henüz kesinleşmiş bir yanıtı yok. Ancak 15 Ultra'nın 15 Pro Max'in yerini alması muhtemel.

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