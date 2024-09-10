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  4. İphone 16 fiyatını duyan şaşkınlığını gizleyemiyor, kurun çarpılmış halinin 2 katından daha fazlası...

İphone 16 fiyatını duyan şaşkınlığını gizleyemiyor, kurun çarpılmış halinin 2 katından daha fazlası...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.09.2024 12:57
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Apple, her sene düzenlediği etkinliğin bir yenisini daha yaptı. Bu lansmanla birlikte iPhone 16 modellerini tanıttı. Lansmanın ardından yeni modelin Türkiye fiyatı belli oldu. ABD'de 799 Dolar Türkiye'de 65.000 TL.

Apple, her sene düzenlediği etkinliğin bir yenisini daha yaptı. Bu lansmanla birlikte iPhone 16 modellerini tanıttı. Lansmanın ardından yeni modelin Türkiye fiyatları belli oldu.
Düzenlenen lansmanın ardından iPhone 16 Türkiye fiyatları da netlik kazandı.

iPhone 16’nın Türkiye fiyatları şöyle olacak:

iPhone 16 128 GB: 64 bin 999 TL
iPhone 16 Plus 128 GB: 73 bin 999 TL
iPhone 16 Pro 128 GB: 82 bin 999
iPhone 16 Pro Max 256 GB: 99 bin 999 TL

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İphone 16 tanıtımıyla beraber büyük ses getirdi. Özellikleri çarpıcı olsa da Türkiye pazarında adından daha çok fiyatıyla söz ettiriyor. Yeni çıkacak İphone fiyatı sosyal medyada kısa sürede çok konuşuldu.

İKİ KATINDAN DAHA FAZLASI

Ürün fiyatının ses getirmesinin nedeni ise üretildiği yer olan ABD'de satış fiyatının kurla hesaplanmış halinin çok daha düşük ücretli olması.

IPHONE 16 VE 16 PLUS FİYATI ABD FİYATI;

iPhone 16 128 GB: 799 dolar
iPhone 16 Plus 128GB: 899 DOLAR
iPhone 16 Pro 128GB : 999 DOLAR
iPhone 16 Pro Max 256GB: 1199 DOLAR

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Aradaki uçurum farkı gören sosyal medya kullanıcıları kendilerini karşılaştırma yapmaktan alı koyamadı. Fiyat farkı sosyal medyanın gündemine oturdu.
iPhone 16
Türkiye - 64.999 TL
ABD - 27.200 TL
iPhone 16 Plus
Türkiye - 73.999 TL
ABD - 30.600 TL

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