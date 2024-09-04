iPhone 16 Türkiye'de ne kadar olacak? İşte ödenecek miktar...

iPhone 16 serisinin tanıtılmasına az kaldı. Apple, 9 Eylül akşamı merakla beklenen iPhone 16 modellerini tanıtacak.

Peki İphone 16'nın Türkiye fiyatı ne kadar olacak? WebTekno'nun haberine göre; Apple, yurt dışındaki fiyatlarında fazla oynama yapmıyor. 2022'de iPhone 14 hangi fiyata satışa sunulduysa 2023'te iPhone 15 de aynı fiyattan satışa sunuluyor.

Ancak Türkiye'de dolar kuru ve vergiler nedeniyle fiyatlar yıl içinde dahi birden fazla kez değişebiliyor. Tanıtıma günler kala iPhone 16 fiyatı için fikir sahibi olmanızı sağlayacak bir hesap yapmak istedik.

iPhone 16 serisinin muhtemel Türkiye fiyatları

Yukarıdaki fiyat tahminleri, iPhone 16 serisinin yurt dışı fiyatlarına zam yapılmayacağı öngörülerek hesaplanmıştır.