iPhone, 5G anketi ile herkesi şaşırttı

Global Wireless Solutions tarafından yapılan iPhone 5G anketi, aslında çok önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Buna göre Apple kullanıcıları aslında tam olarak ne kullandığını bilmiyor olabilir. Öncelikle yapılan bu anketin temel sorusuna göz atalım. iPhone kullanıcılarına, “cihazınızda 5G bağlantısı var mı?” sorusu yöneltildi. İşte ne olduysa ondan sonra başladı. Öyle cevaplar geldi ki herkes şaşkınlığa uğradı.

Dünya genelinde 3,5 milyar adet akıllı telefon bulunuyor ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. Aynı zamanda telefonların özelliklerinde de gözle görülür değişimlerin yaşandığı söylenebilir. Peki gerçekten de tam olarak nasıl bir cihaz kullandığımızı biliyor muyuz? Bunun yanıtı anket sorularına verilen tepkilerden sonra netleşti: “Hayır”.

İPHONE KULLANICILARINDAN 5G'YE ŞAŞIRTICI YANIT

5G bağlantı desteğinin olup olmadığı ile alakalı sorular sorulan iPhone kullanıcıları, kendi cihazlarında buna sahip olduklarını söyledi. Ankete katılanların yüzde 49 gibi bir bölümü cihazlarında 5G bulunduğunu söyledi. Halbuki Apple henüz 5G destekli bir iPhone modeli çıkarmadı. Yapılan ankete dönecek olursak, yaklaşık yüzde 24 gibi bir kesim bunu tam olarak bilmediğini söyledi.